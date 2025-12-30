El presidente de Irán instó a su Gobierno a escuchar las “demandas legítimas” de los manifestantes, informó la prensa estatal el martes, después de varios días de protestas de comerciantes en Teherán por las dificultades económicas.

Los comerciantes de la capital cerraron sus tiendas por segundo día consecutivo el lunes, luego de que la debilitada moneda iraní tocara nuevos mínimos en el mercado no oficial.

El dólar estadounidense se negociaba el domingo alrededor de 1,42 millones de riales —frente a los 820.000 riales de hace un año— y el euro se acercaba a los 1,7 millones de riales, según sitios web de monitoreo de precios.

"He pedido al ministro del Interior que escuche las demandas legítimas de los manifestantes mediante el diálogo con sus representantes, para que el Gobierno haga todo lo que esté a su alcance para resolver los problemas y actuar con responsabilidad", declaró el presidente Masoud Pezeshkian, según la agencia estatal IRNA. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los manifestantes “exigen una intervención inmediata del Gobierno para frenar las fluctuaciones del tipo de cambio y definir una estrategia económica clara”, informó el lunes la agencia de noticias pro laboral ILNA.

Las fluctuaciones de precios están paralizando las ventas de algunos bienes importados, ya que tanto vendedores como compradores prefieren posponer las transacciones hasta que el panorama sea más claro, señalaron corresponsales de AFP.

“Continuar haciendo negocios en estas condiciones se ha vuelto imposible”, citó ILNA a los manifestantes.

La agencia Fars, de línea conservadora, difundió imágenes que muestran a una multitud ocupando una importante arteria del centro de Teherán, conocida por la gran cantidad de tiendas.

Otra fotografía parecía mostrar el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

“Se registraron enfrentamientos físicos menores… entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad”, dijo Fars, advirtiendo que este tipo de concentraciones podría derivar en inestabilidad.

Economía golpeada

El jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, pidió “el castigo rápido de los responsables de las fluctuaciones monetarias”, informó el lunes la agencia Mizan del ministerio de Justicia.

El Gobierno también anunció el reemplazo del gobernador del banco central.

“Por decisión del presidente, Abdolnasser Hemmati será designado gobernador del Banco Central”, escribió en X Mehdi Tabatabaei, responsable de comunicaciones de la presidencia.

Hemmati es un exministro de Economía y Finanzas que fue destituido por el Parlamento en marzo debido a la fuerte depreciación del rial.

El domingo, Pezeshkian presentó ante el Parlamento el presupuesto para el próximo año persa, comprometiéndose a combatir la inflación y el alto costo de vida.

En diciembre, la inflación se situó en el 52% interanual, según estadísticas oficiales. Sin embargo, esta cifra queda muy por debajo de muchos aumentos de precios, especialmente en productos básicos.

La economía del país, ya golpeada por décadas de sanciones occidentales, se vio aún más presionada después de que Naciones Unidas restableciera a finales de septiembre sanciones internacionales vinculadas al programa nuclear iraní que habían sido levantadas hace 10 años.

Las potencias occidentales e Israel acusan a Irán de buscar armas nucleares, una acusación que Teherán niega.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más