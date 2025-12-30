El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunió este lunes 29 de diciembre con uno de sus principales aliados geopolíticos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro tuvo lugar en la residencia del republicano de Mar-a-Lago, en Florida, donde ambos líderes se elogiaron mutuamente tras la llegada del premier israelí al club de playa.

Trump dijo que creía que “si hubiéramos tenido el primer ministro equivocado, Israel no existiría”, durante una breve rueda de prensa inicial. Aseguró también que quería pasar a la segunda fase del alto el fuego entre Israel y Hamás lo antes posible, a pesar de que “tiene que haber un desarme” de la milicia palestina.

Otro de los temas mencionados preliminarmente fue un eventual indulto para Netanyahu por cargos de corrupción. El líder de la Casa Blanca afirmó que su homólogo israelí, Isaac Herzog, le había comunicado que planeaba indultar a su primer ministro: “es un primer ministro de tiempos de guerra, un héroe. ¿Cómo es posible que no se conceda un indulto?”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sin embargo, poco después la oficina de Herzog contradijo al republicano. A través de una declaración presidencial, el mandatario israelí dijo que no ha tenido ninguna conversación al respecto con el presidente de Estados Unidos.

Trump dice que él y Netanyahu llegaron a "muchas conclusiones"

Luego de la reunión, ambos líderes mantuvieron el tono de cercanía y aprecio mutuo. El presidente estadounidense dijo que durante la cita "llegaron a muchas conclusiones" junto con el premier israelí, mientras que Netanyahu remarcó que su aliado estadounidense ha sido claro "sobre las reformas reales que la Autoridad Palestina necesita realizar", en relación con su rol en el futuro de la Franja de Gaza.

Consultado por France 24 sobre este encuentro, el profesor de relaciones internacionales Lucas d’Auria dijo que "el tono entre los dos es bastante conciliador".

En otro momento, al ser interrogado por los periodistas luego de la reunión, Trump habló sobre la situación en otro de los territorios palestinos: Cisjordania Ocupada.

"Hemos tenido una discusión, una gran discusión, durante mucho tiempo sobre Cisjordania. Y no diría que estamos de acuerdo al 100% sobre Cisjordania, pero llegaremos a una conclusión sobre Cisjordania", dijo el republicano, quien no especificó el motivo del desencuentro.

Leer tambiénCisjordania Ocupada: Israel aprueba el establecimiento de 19 nuevas colonias

Se tenía previsto que Trump y Netanyahu analizaran los principales obstáculos que mantienen paralizada la segunda fase del acuerdo de cese el fuego, incluso cuando aún hay graves desacuerdos entre las partes en conflicto, como el desarme de Hamás, la retirada de las tropas de Israel del enclave y la definición de un modelo de gobernanza interina para el destruido territorio tras el fin definitivo de la guerra.

Pese a las exigencias estadounidenses e israelíes, este mismo lunes, el brazo armado de la milicia islamista que dirige la Franja de Gaza, las Brigadas al Qasam, afirmó que el pueblo palestino “no renunciará a las armas mientras persista la ocupación” y defendió su “derecho inherente” a responder a los “crímenes” de Israel.

Aunque Israel y el grupo palestino firmaron el frágil alto el fuego en octubre, las supuestas violaciones a este han sido frecuentes y se han logrado pocos avances concretos en los objetivos a largo plazo.

¿Cuál es la situación actual del alto el fuego en Gaza?

Hamás e Israel acordaron en octubre el plan de Trump para poner fin a la guerra, que implica la retirada de Israel de la asediada franja y que la milicia entregue sus armas y renuncie a la gobernanza del enclave.

La primera parte del acuerdo incluyó la retirada parcial israelí, un aumento en el ingreso de ayuda a Gaza y el intercambio de rehenes y palestinos detenidos en suelo israelí.

Leer tambiénConflicto palestino-israelí: 25 años de radicalización y asfixia del diálogo

Dicho esto, un funcionario del círculo de Netanyahu, citado por Reuters, dijo que el primer ministro exige que esta primera etapa se complete con la devolución por parte de Hamás de los restos del último rehén israelí que queda en Gaza, Ran Gvili.

Adicionalmente, el Estado de mayoría judía aún no ha abierto el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, otra cláusula del plan de paz de Trump, y dice que solo lo hará una vez vuelvan los restos de Gvili a Israel.

Con Reuters, EFE y AP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más