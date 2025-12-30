Sobrevivientes traumatizados, privados de agua y saneamiento y viviendo en "condiciones indignas": por primera vez desde el asedio de Al-Fashir por parte de paramilitares en el oeste de Sudán, un equipo de la ONU pudo visitar la zona.

Tras caer en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en octubre tras un asedio de 500 días, la ciudad es "un fantasma de sí misma", "una escena del crimen", resumió el lunes 29 de diciembre en una entrevista con la AFP la coordinadora humanitaria Denise Brown, a quien solo se le permitió pasar allí "unas horas".

A petición suya, ella acudió sin escolta armada, acompañada de un grupo de colegas. "Grandes zonas de la ciudad están destruidas", afirma Brown: Al-Fashir se ha convertido en "uno de los epicentros del sufrimiento humano" en la guerra que enfrenta al Ejército con los paramilitares desde abril de 2023.

Condiciones de vida "indignas y peligrosas"

A finales de octubre, las FAR tomaron el último bastión del Ejército en Darfur durante una ofensiva marcada por ejecuciones, saqueos y violaciones. Desde entonces, han impuesto un apagón en la ciudad, aislándola del mundo. Salvo los videos publicados por los propios combatientes, que provocaron indignación internacional, se ha filtrado muy poca información. Más de 107.000 personas han huido, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El viernes, el equipo de la ONU logró entrar en la ciudad tras duras negociaciones, explicó la funcionaria canadiense a cargo de Sudán para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Describió a los sobrevivientes como "traumatizados y viviendo bajo lonas" en condiciones que calificó de "indignas y peligrosas".

Es imposible dar cifras en este momento sobre cuántas personas permanecieron en el lugar. "Aún no tenemos suficiente información", dijo, a pesar de que la ciudad tenía más de un millón de habitantes antes de la guerra.

El equipo pudo desplazarse libremente entre los sitios seleccionados: el hospital saudí, albergues para desplazados y cinco oficinas abandonadas de la ONU. El complejo hospitalario, uno de los últimos que quedan en la ciudad, sigue en pie con personal médico, pero se está quedando sin antibióticos ni equipo, y está prácticamente vacío de pacientes.

"La punta del iceberg"

Privado de ayuda humanitaria, Al-Fashir quedó sin nada durante los 18 meses de asedio. Para sobrevivir, los residentes recurrieron a la comida para animales. En noviembre, la ONU confirmó el estado de hambruna en la zona.

Aún existe un pequeño mercado que vende pequeños paquetes de arroz, tomates, cebollas, papas y algunas galletas. "La gente no puede comprar más", explicó Denise Brown. El equipo "no pudo ver a ninguno de los detenidos, y creemos que hay algunos", añadió la funcionaria de la ONU.

"Solo hemos visto la punta del iceberg", admitió sentirse "ansiosa" por evitar zonas sembradas de municiones sin explotar y minas, en un conflicto que ya ha matado a 128 trabajadores humanitarios.

Los análisis de imágenes satelitales y los testimonios recogidos por la AFP dan cuenta regularmente de ejecuciones sumarias y fosas comunes en la ciudad, pero la responsable prefirió reservar sus observaciones para los expertos de derechos humanos de la ONU, que preparan un informe sobre las atrocidades en Al-Fashir .

La guerra en Sudán ha matado a decenas de miles de personas, desarraigado a 11 millones de ciudadanos y provocado lo que la ONU llama "la peor crisis humanitaria del mundo" .

