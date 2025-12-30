Este 29 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó al estado sureño de Oaxaca para visitar a los familiares de las víctimas y heridos por la tragedia ocurrida ante el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que acabó con la vida de 13 personas y dejó al menos 98 heridos.

Desde las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social Salina Cruz, la mandataria anunció apoyos económicos de 30.000 pesos (suma equivalente a cerca de 1.700 dólares) para los familiares de los afectados.

Sin embargo, explicó que esa indemnización es solo “para que no tengan que hacer gastos en uno o dos días (…) en esta situación tan trágica y terrible para muchos de ellos".

Por lo que precisó: "se va a dar un primer apoyo a todas las familias (…) ya se les está dando apoyo funerario y todo lo que se requiera”.

Antes de llegar al Instituto Mexicano del Seguro Social Salina Cruz, Sheinbaum visitó los hospitales IMSS Bienestar de Salina Cruz y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Tehuantepec, donde están internados la mayoría de los heridos.

La jefa de Estado anunció que hay más personas que han sido trasladadas a otros hospitales de Oaxaca, sin precisar más detalles, aunque dijo que, de ser necesario, podría haber traslados de heridos a la capital del país, Ciudad de México.

En otro momento, respondió a las quejas de los familiares que han denunciado insuficiencia por parte del sistema de salud mexicano: "se les va a atender a todos".

La Fiscalía continúa investigando las causas de la tragedia

Por su parte, la Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció este lunes que mantiene abiertas diversas diligencias para determinar cómo ocurrió el mortal accidente.

La FGR precisó, en un comunicado, que ha desplegado agentes del Ministerio Público Federal, policías federales ministeriales y peritos de la la Agencia de Investigación Criminal para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Todo este equipo realizará labores que involucran a especialistas en fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química, seguridad industrial forense y tránsito terrestre, quienes trabajan en el sitio desde el domingo para recabar indicios y elaborar los dictámenes técnicos que permitan determinar las causas del accidente.

No obstante, la Secretaría de Marina informó en otro comunicado que ya fueron recuperados en su totalidad los cuerpos de las víctimas mortales del accidente. “Continúan 36 personas hospitalizadas recibiendo atención médica especializada; de igual forma ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida”, indicaron desde la división de gobierno.

La Fiscalía también ha dicho que, desde el inició, se estableció coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, así como con autoridades estatales y federales, como lo son Secretaría de Gobierno local, Protección Civil, corporaciones policiales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para manejar el caso.

