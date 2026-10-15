En medio del asedio nocturno entre los ejércitos de Rusia y Ucrania, algunos terminales del servicio de internet Starlink, de SpaceX, sufrieron restricciones, lo que interrumpió las operaciones militares ucranianas mientras Moscú lanzaba ataques selectivos contra la infraestructura energética del país.

"Esta noche, SpaceX ha impuesto un límite de velocidad a las terminales Starlink en movimiento", declaró el miércoles Sergiy Beskrestnov, asesor tecnológico del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Beskrestnov señaló que las tropas ucranianas "no fueron advertidas sobre esta restricción".

El 7.º Cuerpo de Reacción Rápida de Ucrania, desplegado en el sureste, reportó la cancelación de algunas misiones por los fallos de internet. "Durante los vuelos, la conexión podía interrumpirse entre 10 y 20 segundos a velocidades de tan solo 110-120 km/h. Los drones seguían moviéndose, pero estas interrupciones dificultaban su control", puntualizó la empresa en un comunicado difundido por la agencia Reuters.

Un sistema de internet por satélite Starlink utilizado por los militares ucranianos en Bakhmut, el 1 de febrero de 2023.

Ucrania se puso en contacto con Estados Unidos, SpaceX y la OTAN para aclarar la causa de las restricciones a la red satelital, según una fuente del Ministerio de Defensa en Kiev citada por Reuters bajo anonimato.

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El Ejército ucraniano utiliza en el campo de batalla el sistema de satélites controlado por SpaceX, la empresa del multimillonario estadounidense Elon Musk, ya que su resistencia a la interferencia de señales electrónicas facilita el vuelo de drones de ataque de largo alcance y drones utilizados para lanzar suministros a las tropas en el frente.

Pero el magnate tecnológico, afín a la Casa Blanca, ha cambiado su postura sobre Ucrania varias veces desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Beskrestnov aseguró que la restricción del sistema Starlink "no puede ser una coincidencia y está relacionada con la situación política actual", días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzara a presionar por una pausa en los ataques contra la infraestructura energética en ambos países en guerra.

"Oye, Elon Musk, ¿estás haciendo política con tus productos otra vez?", preguntó en redes sociales Radoslaw Sikorski, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, país que paga las suscripciones a Starlink en Ucrania en nombre de Kiev.

El presidente de EE. UU. escribió el domingo en una publicación en redes sociales: "Con efecto inmediato, hay un alto el fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!".

Con esta presión, el republicano busca bajar los precios del combustible, que se han disparado desde que Washington lanzó la guerra contra Irán. Para ello, ha pedido a Kiev que detenga los ataques contra las refinerías rusas al tiempo que presiona a Zelenski para que convoque elecciones en tiempos de guerra. Además, anunció un acuerdo con Putin para el suministro de 300.000 toneladas de diésel ruso.

Zelenski declaró en agosto que estaba buscando desarrollar una alternativa a Starlink en colaboración "con un país europeo" que no identificó.

Las acciones del operador europeo de satélites Eutelsat subieron con fuerza este miércoles después de que Ucrania informara sobre los fallos de Starlink, lo que alimentó las apuestas de los inversores en los proveedores europeos que podrían beneficiarse de las crecientes tensiones entre Washington y Kiev.

Eutelsat, considerada la mejor opción europea para competir con Starlink, se valorizó un 13,1% sobre el mediodía, mientras que su rival SES, con sede en Luxemburgo, ganó un 3,9 %.

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Rusia golpea la red energética ucraniana, pese al pacto anunciado por Trump

Las fuerzas de Moscú bombardearon la red eléctrica de Ucrania, así como las instalaciones de petróleo y gas, "por tercera noche consecutiva", según denunció este miércoles el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien interpretó este asedio como una "falta de respeto hacia Estados Unidos", que anunció días atrás un alto el fuego para las instalaciones energéticas.

"El ataque fue totalmente deliberado y demostrativo en su magnitud"

El Ministerio de Defensa ruso declaró este miércoles en un comunicado que sus fuerzas impactaron centrales eléctricas en Kiev, la región metropolitana homónima, y la región nororiental de Járkiv.

A causa de los ataques, al menos 600.000 personas quedaron sin electricidad en la mañana de este miércoles tras los daños en 26 instalaciones energéticas y cuatro de petróleo y gas, según el parte de Zelenski.





"El ataque fue totalmente deliberado y demostrativo en su magnitud (…) Rusia no considera firmes las declaraciones del presidente estadounidense", señaló el líder de Kiev, antes de pedir a Trump "que imponga sanciones fuertes a Rusia". Y recordó el principio de Ronald Reagan sobre alcanzar la paz "mediante la fuerza".

Tras el anuncio de la supuesta tregua energética, Zelenski ordenó detener la campaña lanzada hace meses contra las refinerías de petróleo rusas, la cual provocó escasez de combustible en ese país. El último ataque ucraniano a una refinería de petróleo del que se tiene constancia fue el viernes 9 de octubre.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló el miércoles que las disposiciones para un alto el fuego energético aún no se han establecido y que "se sigue trabajando en esta área". El acuerdo "no se llegó a concretar, por lo que no se puede decir que Rusia lo esté incumpliendo", zanjó.

Bomberos en el lugar donde un misil ruso impactó contra un edificio residencial en Kiev, Ucrania, el 14 de octubre de 2026.

Rusia disparó más de 120 drones de ataque y 39 misiles balísticos —de los cuales solo 4 fueron derribados—, según el reporte diario del Ejército ucraniano, lo que refleja el debilitamiento de las defensas aéreas de Kiev contra misiles balísticos de alta velocidad y drones propulsados ​​a reacción, en medio de una escasez de interceptores Patriot, de fabricación estadounidense.

Los equipos de rescate en Kiev evacuaron durante la noche a los heridos de entre los escombros de un edificio residencial destruido por la explosión, mientras los bomberos luchaban contra un enorme incendio en la oscuridad. Las autoridades informaron que cinco personas murieron y 36 resultaron heridas en la capital.

Paralelamente, otra ofensiva rusa contra la ciudad ucraniana de Lutsk, en el oeste del país, dejó cinco muertos y al menos 10 heridos el miércoles, según informaron la policía ucraniana y el gobernador regional, Roman Romaniuk. Los hechos se produjeron por la caída de fragmentos de un dron ruso en un supermercado de venta al por mayor.

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Zelenski viaja a Londres en busca de respaldo militar

Volodímir Zelenski aterrizó el miércoles en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Andy Burnham, mientras Kiev y sus aliados europeos se esfuerzan por reforzar las defensas ucranianas.

Para ello, la Comisión Europea desembolsó a Ucrania este miércoles 2.860 millones de euros destinados a la compra de drones, sistemas de defensa aérea, misiles y otros sistemas, en el marco del préstamo de apoyo a Kiev por valor de 90.000 millones de euros.

La financiación permitirá también comprar radares, sistemas de guerra electrónica y municiones, precisó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que anticipó más desembolsos en las próximas semanas.

"Mientras Rusia se estanca en el frente, continúa intensificando sus ataques aéreos, que tienen como objetivo cruel a civiles e infraestructuras ucranianas", denunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado de prensa.





Tras su viaje a Londres, el líder ucraniano podría viajar a Bruselas para asistir a una cumbre de la Unión Europea a finales de esta semana.

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Con Reuters, EFE y AP

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