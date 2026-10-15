Siete cargos y seis denunciantes. La Fiscalía británica presentó este miércoles 14 de octubre su acusación contra el actor Russell Brand, de 51 años, tras el inicio de un juicio que examina siete cargos por presuntos delitos sexuales cometidos a lo largo de una década. El actor y comediante se enfrenta a tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente, relacionados con seis mujeres.

“Era implacable, calculador, manipulador y, según sostiene la Fiscalía, un depredador sexual”

Brand niega todas las acusaciones y sostiene que nunca ha participado en actividades sexuales sin consentimiento. Su defensa expondrá sus argumentos en una fase posterior del proceso.

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Ante el jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, la fiscal Riel Karmy-Jones afirmó que las denunciantes, que no se conocían entre sí, habrían sufrido los presuntos abusos en distintos lugares, entre ellos una habitación de hotel, instalaciones laborales, los baños de un bar y una vivienda particular.

El actor y comediante británico Russell Brand aparece en el Tribunal de la Corona de Southwark, donde es juzgado por cargos de violación y agresión sexual que involucraron a seis mujeres entre 1999 y 2009, lo que él niega, en Londres, Reino Unido, el 14 de octubre de 2026, en este boceto de la sala del tribunal.

“Era implacable, calculador, manipulador y, según sostiene la Fiscalía, un depredador sexual”, declaró Karmy-Jones al presentar la tesis de la acusación.

La fiscal sostuvo que Brand tenía entonces un deseo “indiscriminado y voraz” de mantener contacto sexual y que, según el relato de la Fiscalía, las mujeres eran para él “simplemente un medio para un fin”.

Karmy-Jones reconoció que el acusado podía mostrarse divertido, encantador y coqueto, pero argumentó que esa faceta coexistía con una actitud de expectativa permanente de satisfacer sus deseos. Se trata de la caracterización de la Fiscalía, que deberá contrastarse con las pruebas examinadas durante el juicio.

Los presuntos hechos: de un hotel en 1999 a las denuncias de 2009

Según la exposición inicial de la acusación, el primer episodio se remonta a 1999, cuando Brand actuaba en un espectáculo de comedia paralelo a la conferencia anual del Partido Laborista británico, celebrada en Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra.

La primera denunciante sostiene que Brand la violó en una habitación de hotel después de que ella lo invitara allí, convencida de que él estaba interesado en una causa de la que habían hablado. Por aquel entonces, el comediante comenzaba a ganar notoriedad con sus actuaciones en directo.

Dos años después, en 2001, otra mujer habría sido víctima de un intento de agresión en las instalaciones de ‘MTV Europe’, donde trabajaba. De acuerdo con la Fiscalía, Brand intentó arrastrarla hacia un baño de hombres. “Hay pocas dudas sobre cuál era la intención del señor Brand”, afirmó Karmy-Jones al describir ese episodio.





Una tercera denunciante sitúa los hechos en 2004. Según la acusación, Brand la llevó a un cubículo de los baños de un bar londinense y la violó oralmente. La mujer habría pedido que se detuviera, ante lo que él supuestamente respondió: “No seas una aguafiestas”.

La Fiscalía también presentó las acusaciones de otras tres mujeres. Una de ellas, empleada de una empresa de medios de comunicación, denunció una presunta agresión sexual en su oficina en 2004 o 2005.

Otra mujer, que había mantenido relaciones sexuales consentidas con Brand en su domicilio en 2009, afirma que posteriormente él la violó por vía anal. La sexta denunciante, empleada de ‘Channel 4’, sostiene que ese mismo año Brand le exigió un masaje y después presionó su rostro contra la zona de su ingle.

Los episodios descritos constituyen, por el momento, las alegaciones presentadas por la Fiscalía. Corresponderá al tribunal evaluar las pruebas y determinar si los cargos quedan acreditados.

Brand niega conducta sexual inapropiada

Brand llegó este miércoles al tribunal bajo la atención de numerosos fotógrafos y equipos de televisión. Vestido con un traje oscuro y una bufanda blanca, escuchó la exposición de los cargos desde el banquillo de los acusados.

A su llegada, declaró sentirse “bendecido” y expresó su esperanza de que el proceso tenga un resultado positivo para todas las personas implicadas.

“Me siento, por supuesto, preocupado, pero tengo la esperanza de que este proceso conduzca a buenos resultados para todos los implicados. Esa es mi oración”, afirmó.

Según explicó la Fiscalía, cuando fue interrogado por la Policía, Brand se negó a responder preguntas, aunque presentó declaraciones por escrito en las que dijo no recordar los incidentes denunciados y negó haber participado en actos sexuales sin consentimiento. También reconoció haber mantenido relaciones sexuales en cubículos de baños durante fiestas.

La Fiscalía señaló que las seis mujeres no habían acudido a la Policía en el momento de los presuntos hechos por diferentes motivos. Sus denuncias se presentaron después de que un programa de televisión y un reportaje periodístico publicados en 2023 difundieran acusaciones de otras mujeres, algunas de ellas anónimas.

La apertura del juicio no implica que los hechos denunciados hayan quedado probados. El proceso deberá examinar las acusaciones y la evidencia presentada por las partes antes de que pueda establecerse la responsabilidad penal del acusado.

De estrella de la televisión británica a figura de las plataformas digitales

Brand alcanzó la fama en Reino Unido a comienzos de la década de 2000 gracias a sus actuaciones de comedia, su estilo provocador y su trabajo como presentador de televisión y radio. También condujo su propio programa en la ‘BBC’ y desarrolló una carrera cinematográfica en Hollywood, con participaciones en películas como ‘Forgetting Sarah Marshall’ y ‘Get Him to the Greek’.

Su vida pública estuvo marcada, además, por sus declaraciones sobre las drogas y el alcohol y por su relación con la cantante estadounidense Katy Perry, con quien se casó en 2010. La pareja se divorció en 2012.

El actor y comediante británico Russell Brand y su esposa, Laura Brand, salen del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres (Reino Unido), el 12 de octubre de 2026; Brand está siendo juzgado por cargos de violación y agresión sexual relacionados con seis mujeres, acusaciones que él niega.

En los últimos años, Brand se distanció de los medios convencionales, se trasladó a Florida y amplió su presencia en internet. Sus publicaciones y emisiones digitales abordan cuestiones de política estadounidense, religión, bienestar, libertad de expresión y teorías conspirativas.

El juicio supone un nuevo episodio en la trayectoria de una figura que pasó de ocupar un lugar destacado en el entretenimiento británico a construir una audiencia propia en las plataformas digitales.

Un proceso de alto interés mediático

La causa ha despertado una amplia atención de los medios británicos e internacionales. Según la agencia de noticias Reuters, el tribunal habilitó una segunda sala para facilitar la presencia de más periodistas, mientras distintas organizaciones informativas han seguido el inicio de las sesiones con una cobertura diaria.

La duración prevista del juicio es de aproximadamente seis semanas. Durante ese periodo, el tribunal deberá examinar las acusaciones relacionadas con los siete cargos y valorar los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa.

La identidad de las denunciantes está protegida por la legislación británica, que impide divulgarla a los medios de comunicación de manera permanente en los casos de presunta violencia sexual. Por ese motivo, los nombres de las seis mujeres no han sido publicados.

El desarrollo del proceso determinará cómo se valoran judicialmente unas acusaciones que abarcan diez años y que afectan a una figura conocida del entretenimiento británico.

Con Reuters y AP

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