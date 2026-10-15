En Haití, las autoridades electorales decidieron el martes 7 de octubre aplazar indefinidamente las elecciones presidenciales y legislativas, en un país debilitado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse y que no ha tenido elecciones desde 2016.

"Se estima que más del 90% del área metropolitana y una buena parte del departamento de Artibonite, es decir, las dos cuencas electorales más importantes del país, escapan al control del poder central. ¿Cómo se pueden organizar elecciones en tales condiciones?", se pregunta Jean-Marie Théodat, director del departamento de geografía de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne y exdirector de la Oficina del Caribe de la Agencia Universitaria de la Francofonía.

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¿Cuándo podrá Haití tener elecciones?

"Mientras no exista una situación de seguridad estable en Haití, que permita la organización de campañas genuinas y, sobre todo, el surgimiento de un liderazgo renovado, no puede haber elecciones en Haití", afirma.

Él cree que celebrar elecciones en el país fue "una promesa vacía", lo que significa que "solo quienes quisieron creerlo lo creyeron, pero nadie fue engañado".

Decenas de personas guardan cola para inscribirse en el censo electoral de las próximas elecciones generales de Haití, el 31 de julio de 2026 en Puerto Príncipe

"Por lo tanto, las condiciones aún no son lo suficientemente favorables para celebrar elecciones transparentes. No quiero generalizar, pero sería como organizar elecciones hoy en Ucrania, es decir, en un país en guerra", añade.

"Primero necesitamos estabilizar las fronteras y tranquilizar al electorado antes de tomar una decisión con criterio".

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"Una apariencia de legitimidad para los bandidos"

En un contexto así, las elecciones "darían principalmente una apariencia de legitimidad a los bandidos, porque, en las condiciones actuales, solo quienes cuenten con el apoyo de los grupos más violentos podrán hacer campaña de verdad y, por consiguiente, hacerse con el poder".

"Sobre todo, porque existe una presunción de complicidad con bandas criminales que pesa sobre varias personalidades que ahora se preparan para las elecciones", continuó.

Familiares asisten al funeral de cuatro víctimas de un ataque de banda en el barrio Kenscoff de Puerto Príncipe, Haití, el domingo 30 de agosto de 2026.

"Y esto, según expertos de la ONU, ha sido así durante mucho tiempo, y no solo entre miembros de la clase política, sino también del mundo empresarial, algunos de los cuales están implicados en el asesinato del presidente".

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"Un país hermano de la República Francesa"

Más allá de la crisis electoral y de seguridad, Jean-Marie Théodat aboga por una revisión de la forma en que la comunidad internacional está abordando la situación en Haití. Critica duramente las sucesivas intervenciones de mantenimiento de la paz, cuyos resultados considera insuficientes tras varias décadas de esfuerzos por estabilizar y reconstruir el país.

"Lo que está en juego en Haití no es solo la libertad de un pueblo de 12 millones de habitantes, sino un ideal común compartido por todos los republicanos del mundo y que los afrodescendientes ven como un país líder, un país modelo", insiste.

"Se trata de salvar un país que es gemelo de la República Francesa, es decir, nacido sobre los ideales de la Ilustración, sobre altos principios", concluyó.

"Haití es el futuro del mundo, y creo que debemos escuchar a ese futuro".

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Este es un artículo adaptado de su original en francés.

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