Las negociaciones arrancaron en agosto con el beneplácito de Estados Unidos, ocho meses después de la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo a la AFP en condición de anonimato que este ciclo se centrará en "el proceso político, en elecciones, en la participación de los distintos partidos políticos" y asuntos relacionados.

También se enfocará en "ultimar el proceso de selección del Tribunal Supremo (TSJ)", según una ficha técnica publicada hace días por el Departamento de Estado.

La renovación del TSJ, acusado de servir al chavismo gobernante con sus sentencias, y la cooperación para recuperar las reservas de oro venezolano congeladas en un banco en Londres son los principales acuerdos alcanzados hasta ahora.

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En el marco de estas conversaciones, las autoridades liberaron a un puñado de presos políticos, aunque aún quedan cientos tras las rejas, y desbloquearon portales de noticias censurados por años.

El tercer ciclo del diálogo, encabezado por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, se instaló la tarde del miércoles en un céntrico hotel de Caracas, constató la AFP.

Poco antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró las sanciones económicas que pesaban desde 2018 sobre Rodríguez, también jefe del Parlamento, controlado por el oficialismo.

En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró el viernes pasado que Figuera cuenta con un "apoyo total" de Washington.

En septiembre, la presidenta encargada prometió ante la Asamblea General de la ONU que "en Venezuela habrá elecciones", pero no dijo cuándo.

El partido de María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, pide que se fije pronto una fecha y exige el inmediato retiro de su inhabilitación política, que le impidió participar como candidata a la presidencia en 2024.

Esta exigencia se renueva luego de que una exmagistrada del TSJ aseguró a la AFP la semana pasada que fue forzada a firmar en 2023 la inhabilitación política de Machado debido a que sus hermanos y su cuñada fueron apresados.

La líder opositora está exiliada en Panamá e intenta regresar a Venezuela, aunque asegura que el gobierno interino de Rodríguez obstaculiza su retorno.

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