Katie Zacharia tuvo un accidentado debut como portavoz de la Casa Blanca. En su primera rueda de prensa, el martes 13 de octubre, se mostró lejos de la agilidad y seguridad de su antecesora, Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto pasado para dedicar más tiempo a su familia.

La nueva vocera pareció nerviosa frente a los periodistas y compareció durante apenas 14 minutos, en los que solo respondió preguntas de tres medios, todos considerados afines al presidente Donald Trump. Una de sus respuestas, sin embargo, dejó una noticia importante: la destitución de la embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, salpicada por varios escándalos..

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Nervios en el estreno

"Me siento muy honrada de trabajar para el presidente Trump y el pueblo estadounidense como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Quiero agradecer al presidente Trump por la confianza que ha depositado en mí. Hacía mucho tiempo que quería trabajar para él", fueron sus primeras palabras desde el atril.

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Abogada de formación y madre de cuatro hijos, Zacharia, hasta su designación como vocera, se desempeñaba como asesora de comunicación de Trump Media, la matriz de Truth Social, la red social fundada por Donald Trump luego de que Twitter suspendiera su cuenta tras el asalto al Capitolio en 2021.

También trabajó brevemente como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional durante la gestión de Kristi Noem y ha sido comentarista en medios conservadores como 'Fox News' y 'Newsmax'.

En su primera rueda de prensa, en la que recurrió en varias ocasiones a sus notas, recibió críticas porque no supo precisar, ante preguntas de los periodistas, dónde aprobó el examen para obtener la licencia para ejercer como abogada. Consultada al respecto, respondió: “Cuando me mudé a China”, sin especificar en qué jurisdicción obtuvo una licencia.





La polémica continuó este miércoles, luego de que la organización 'Campaign for Accountability' presentara una denuncia ante el Colegio de Abogados de California para que investigue si Zacharia violó la ley al presentarse en numerosas oportunidades como abogada sin contar con una licencia.

Trump la describió como "abogada" al anunciar su designación, pero periodistas estadounidenses no encontraron registros de que tenga licencia para ejercer en ningún estado del país.

El Colegio de Abogados de California confirmó a medios norteamericanos que no le costa la existencia de una licencia a nombre de Zacharia, ni con su apellido de casada ni con el de soltera.

Los periodistas levantan la mano para hacer preguntas mientras la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, ofrece su primera rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington, el 13 de octubre de 2026.

Zacharia, de 41 años, se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Pepperdine en 2011. Sin embargo, obtener un título en Derecho no habilita automáticamente para ejercer como abogado. Según su perfil profesional, trabajó anteriormente para un bufete de abogados en Beijing.

Está casada con el productor cinematográfico Tyler Zacharia, que ha trabajado en películas como 'Silence' y 'The Irishman', ambas dirigidas por Martin Scorsese.

Durante la rueda de prensa, los nervios le jugaron una mala pasada: se refirió a su esposo como "mi presidente", un lapsus que ella misma se tomó con humor.





Su estreno fue criticado por la exsecretaria de Prensa de la Casa Blanca Jen Psaki, quien comparó la comparecencia con un sketch de 'Saturday Night Live'.

Trump, en cambio, la respaldó: "Me pareció que lo hizo excelente; lo hizo muy bien", dijo al ser consultado sobre el desempeño de Zacharia.

Asume en plena ofensiva contra los medios

La llegada de Zacharia a la Casa Blanca coincide con una nueva escalada en la ofensiva de Trump contra los medios críticos, después de que intentara vetar el acceso a la residencia oficial a periodistas de ‘CNN’, ‘MS NOW’ y ‘Politico’, una medida que fue frenada provisionalmente por un tribunal.

El Departamento de Justicia investiga además a las cinco grandes cadenas de televisión del país (‘ABC’, ‘CBS’, ‘CNN', ‘Fox News’ y ‘NBC’) por una posible vulneración de leyes de competencia tras el boicot a la cobertura conjunta de los actos presidenciales en solidaridad con los medios vetados.

La nueva portavoz asume el cargo en plena campaña para las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en la que Trump se ha metido de lleno con mítines casi diarios para intentar evitar que el Partido Republicano pierda su mayoría en el Congreso ante la baja popularidad de su Gobierno.

Zacharia, que no ha aclarado si continuará con la tradición de ofrecer una rueda de prensa semanal en la Casa Blanca, estará bajo la atenta mirada de Trump, que no se pierde ninguna de estas comparecencias televisadas.

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Segunda portavoz del segundo mandato

La nueva secretaria de Prensa reemplaza a Leavitt, una de las defensoras más combativas del presidente ante los medios, quien lo acompañó desde el inicio de su segundo mandato y dejó el puesto el 27 de agosto tras dar a luz a su segundo hijo.

Durante su etapa como portavoz, protagonizó fuertes enfrentamientos con los medios tradicionales e instauró un asiento rotatorio en la sala de prensa de la Casa Blanca para los llamados "nuevos medios", ocupado habitualmente por comentaristas y creadores de contenido de tendencia conservadora.

Karoline Leavitt y Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el 24 de julio de 2026.

Zacharia toma el relevo en un momento en que la estrategia de comunicación de Trump está más consolidada que durante su primer mandato (2017-2021), cuando tuvo cuatro secretarios de Prensa: Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham y Kayleigh McEnany.

Durante esos años, las tensiones con la prensa fueron habituales, al punto de que no se realizaron ruedas de prensa durante los nueve meses en los que Grisham estuvo en el cargo.

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Con EFE, Reuters y AFP

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