El partido del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentará una denuncia contra el gigante tecnológico Meta ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por una presunta "interferencia" electoral, informó este miércoles su campaña.

El líder izquierdista busca un cuarto mandato no consecutivo en la segunda vuelta del 25 de octubre, en la que se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

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Su partido sostiene que Meta está perjudicando su campaña al restringir sus contenidos en internet, algo que niega la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram.

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"Es hora de denunciar [a Meta] ante la comunidad internacional, comenzando por la OEA", dijo a los periodistas el secretario de Comunicación del partido, Eden Valadares, quien añadió que el propio Lula ordenó tomar esa medida.

Una persona graba en vídeo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, el 7 de octubre de 2026 en una reunión con legisladores en un hotel en Brasilia

La campaña del mandatario había denunciado previamente que Meta, en los últimos días, "impidió que el perfil del presidente Lula promocionara publicaciones del feed de Instagram", mientras que una publicación de su cuenta oficial "experimentó una interrupción en el conteo de visualizaciones, lo que afectó su alcance".

También afirmó que, antes de la primera vuelta del domingo pasado, en la que Flávio Bolsonaro terminó en primer lugar, los perfiles de Lula y de otros dirigentes de izquierda "desaparecieron repentinamente de la función de búsqueda de Instagram".

La oficina de Meta en Brasil negó las acusaciones, que calificó de "simplemente falsas" y "sin respaldo en los hechos".

La campaña del actual presidente convocó para este jueves una reunión con observadores electorales internacionales para discutir la presunta interferencia.

Lula también ha afirmado que Estados Unidos intenta interferir en las elecciones a favor de Flávio Bolsonaro, cuyo padre es aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

Tras la primera vuelta, Lula, que no utiliza teléfono celular, lanzó una ofensiva en redes sociales que incluye videos en los que se dirige directamente a sus seguidores en internet.

Con AFP

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