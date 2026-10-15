Lo esencial: 

  • Elon Musk declaró que es hora de que Volodímir Zelenski deje el cargo para detener la masacre. 
  • Volodímir Zelenski solicitó que EE. UU. no se ponga del lado de Rusia ante el aumento de tensiones diplomáticas. 
  • Ataques rusos causaron dos muertos en Dnipropetrovsk, mientras Moscú aseguró haber bombardeado el puerto de Izmaíl y dos buques de carga en Odessa
  • Autoridades rusas reportaron un incendio en una refinería de Riazán, a unos 200 kilómetros de Moscú, tras atribuir a Ucrania un ataque masivo con drones. 
  • Los líderes de la Unión Europea están en Bruselas para negociar el presupuesto plurianual y la ayuda financiera a Ucrania

A cotinuación, la información más relevante de la jornada del 15 de octubre relacionada con la Guerra en Ucrania

Con información de AFP, EFE, AP, Reuters y medios locales. 

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más