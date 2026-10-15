Estaban en plena clase cuando el techo colapsó en la escuela privada Al-Khair Education Center, en la ciudad noroccidental de Peshawar, en Pakistán.

Al menos 33 personas murieron: 32 estudiantes, la mayoría de menos de 13 años, y una profesora, según los reportes más recientes de las autoridades locales.

"Hemos rescatado al menos a 45 niños", declaró Iftikhar Khan, responsable distrital de emergencias.

El jefe de la Policía de Peshawar, Mian Saeed, había expresado su temor a que aumentara el número de muertos, ya que, de los 110 estudiantes que se encontraban en tres aulas en el momento del incidente, solo 47 habían sido rescatados.

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Las autoridades habían advertido inicialmente que el número de víctimas mortales podría aumentar porque algunos niños permanecían atrapados bajo los escombros, cuando el balance era de 28 fallecidos.

Al menos otros 45 estudiantes resultaron heridos, declaró el director regional de los servicios de emergencia, Arif Khattak.

La mayoría de los fallecidos, así como 20 heridos, fueron trasladados al hospital público Lady Reading de la ciudad, según su portavoz, Mohammad Asim.

La mayoría de los heridos atendidos en ese centro pudieron recibir tratamiento y regresar a sus hogares. Tres de los heridos permanecen en estado crítico, con lesiones en la cabeza, indicó el portavoz del hospital.

Más de cuatro horas de labores de rescate

Las ambulancias llegaron rápidamente, mientras los equipos de rescate sacaban de entre los escombros a estudiantes ensangrentados en la escuela privada situada en Dir Colony, un barrio de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán. Así lo mostraron las imágenes de televisión.

Los equipos del servicio de emergencias Rescue 1122 acudieron al lugar del derrumbe y emprendieron una operación de búsqueda entre los restos del edificio para recuperar los cuerpos y trasladar a los heridos a los hospitales, informó el funcionario gubernamental Bilal Faizi.

Las operaciones para retirar los escombros y recuperar a las víctimas duraron más de cuatro horas.

Una estructura debilitada, entre las posibles causas del derrumbe

A las 08:48, hora local (03:48 GMT) del jueves, el techo de una planta superior se desplomó sobre los estudiantes y provocó el colapso de los dos pisos del edificio, explicó uno de los rescatistas.

"La estructura del edificio era débil. El techo soportaba un peso excesivo debido a las obras realizadas sobre una estructura poco resistente, lo que provocó el derrumbe", afirmó Saeed.

Sin embargo, las autoridades aún no han determinado oficialmente las causas del derrumbe. Para esclarecer qué provocó el colapso, ordenaron abrir una investigación.

Los responsables de la escuela no hicieron comentarios de inmediato, pero el propietario de la escuela fue detenido.

En Pakistán, la aplicación irregular de las normas de construcción y el empleo de materiales de baja calidad plantean frecuentes problemas de seguridad en los edificios.

Cuatro escolares murieron en julio pasado al desplomarse el techo de un centro de enseñanza en construcción en Lahore, en el este del país.

Con AFP, EFE y Reuters

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