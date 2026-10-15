El multimillonario Elon Musk se sumó el miércoles a los recientes llamados de Trump para reemplazar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en medio de las tensiones entre Kiev y Washington.

Ucrania acusó esta semana a Estados Unidos de favorecer a Rusia al no advertirle sobre ataques inminentes con misiles y de obstaculizar la respuesta militar de Kiev mediante modificaciones en el sistema satelital de Musk, que las fuerzas ucranianas utilizan para sus comunicaciones.

"Y así continúa la masacre", escribió Musk en X. "Es hora de que Zelenski se vaya".





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Zelenski había pedido a Musk que restableciera Starlink, el sistema desarrollado por su empresa SpaceX, cuyo funcionamiento se ha ralentizado, según Kiev.

Musk afirmó que cualquier interrupción del servicio era responsabilidad del Gobierno estadounidense.

"Los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno de Estados Unidos y están bajo su control. Cualquier restricción de velocidad o de uso es decidida por las Fuerzas Armadas estadounidenses y, en última instancia, por el presidente de Estados Unidos", publicó Musk el miércoles, en referencia al mandatario Donald Trump.





Funcionarios de Defensa ucranianos han sugerido que Washington está detrás de la reducción de velocidad registrada en algunos terminales de internet que permiten al Ejército ucraniano atacar territorios ocupados por Rusia y operar drones interceptores.

La controversia se produce después de que Zelenski respondiera afirmativamente cuando se le preguntó si se sentía "traicionado" tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de un acuerdo de suministro de diésel con Moscú, sometido a fuertes sanciones internacionales.

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Trump, que afronta unas importantes elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que los precios de los combustibles son un asunto central, ha responsabilizado a los ataques ucranianos contra refinerías rusas de la reducción del suministro y del aumento de los precios en las gasolineras.

Un alto funcionario ucraniano aseguró que Estados Unidos amenazó en los últimos días con suspender el suministro de información de inteligencia sobre lanzamientos de misiles rusos, esencial para que Kiev pueda anticipar y contrarrestar los ataques. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, negó haber formulado esa amenaza.

Con AFP

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