Lo esencial: 

  • La activista Greta Thunberg se sumó a las manifestaciones estudiantiles. 
  • Bloqueos en institutos y universidades de París, Rennes y Ródano marcan una nueva jornada. 
  • La Unión Estudiantil afirmó que el 90% de las 70 universidades de Francia se encuentran bloqueadas o cerradas. 
  • El ministro Édouard Geffray afirmó que las protestas han disminuido a 200 centros cerrados y destacó la participación en su plataforma de consulta digital. 
  • Diputados del partido Francia Insumisa acompañaron los bloqueos estudiantiles en la Universidad Panthéon-Assas de París.
  • Las protestas estudiantiles exigen un plan de inversión de 10.000 millones de euros para solucionar la falta de docentes, aulas saturadas, instalaciones deterioradas y deuncian la falta de transparencia de la plataforma Parcoursup.
  • El Gobierno francés aunció hace unos días que desplegará 3.000 docentes suplentes de urgencia para aplacar las protestas. 

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la información más relevante de la quinta jornada de manifestaciones estudiantiles en Francia

Con EFE, Reuters, AP, AFP y medios locales

France24

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