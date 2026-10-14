Lo esencial:

La activista Greta Thunberg se sumó a las manifestaciones estudiantiles.

Bloqueos en institutos y universidades de París, Rennes y Ródano marcan una nueva jornada.

La Unión Estudiantil afirmó que el 90% de las 70 universidades de Francia se encuentran bloqueadas o cerradas.

El ministro Édouard Geffray afirmó que las protestas han disminuido a 200 centros cerrados y destacó la participación en su plataforma de consulta digital.

y destacó la participación en su plataforma de consulta digital. Diputados del partido Francia Insumisa acompañaron los bloqueos estudiantile s en la Universidad Panthéon-Assas de París.

s en la Universidad Panthéon-Assas de París. Las protestas estudiantiles exigen un plan de inversión de 10.000 millones de euros para solucionar la falta de docentes, aulas saturadas, instalaciones deterioradas y deuncian la falta de transparencia de la plataforma Parcoursup.

para solucionar la falta de docentes, aulas saturadas, instalaciones deterioradas y deuncian la falta de transparencia de la plataforma Parcoursup. El Gobierno francés aunció hace unos días que desplegará 3.000 docentes suplentes de urgencia para aplacar las protestas.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la información más relevante de la quinta jornada de manifestaciones estudiantiles en Francia:

Con EFE, Reuters, AP, AFP y medios locales

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