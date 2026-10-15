Considerado uno de los mayores actos de sabotaje en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, la voladura de los gasoductos Nord Stream acaparó la atención global en septiembre de 2022, siete meses después del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha desatado una guerra que se ha extendido hasta la actualidad.

Aunque inicialmente los observadores internacionales responsabilizaron a Moscú de las explosiones, los investigadores hallaron posteriormente indicios de una posible implicación de los servicios de seguridad estatales de Ucrania, a pesar de que Alemania es uno de los aliados más cercanos de dicho país.

Por este motivo, el juicio que inició este miércoles 14 de octubre en el Tribunal Superior Hanseático en Hamburgo es seguido con gran expectativa –más de un centenar de medios se han acreditado para su cubrimiento, según las autoridades– y sus conclusiones pueden tener impacto en la hasta ahora férrea alianza entre Kiev y Berlín.

¿Cuál es la postura de la acusación?

La Fiscalía General del Estado de Alemania acusa a Serhii Kuznietsov –un excomandante del Ejército ucraniano de 50 años, que fue detenido en agosto durante unas vacaciones en Italia– de "haber elaborado con otros militares, a petición de las autoridades ucranianas, un plan para destruir los gasoductos" Nord Stream.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al leer el escrito de acusación, el fiscal Stefan Schmidt señaló que Kuznietsov "cometió un crimen de guerra al atacar infraestructuras civiles mediante medios militares". Además, el exmilitar enfrenta cargos adicionales por provocar una explosión, causar daños a la propiedad e interrumpir servicios públicos.

Según los cargos, el acusado habría encabezado un comando compuesto por buceadores profesionales, un experto en explosivos y una persona encargada de llevar a cabo las explosiones del 26 de septiembre de 2022, que dañaron los gasoductos construidos para transportar gas natural ruso a Alemania a través del mar Báltico.

Los ataques de los gasoductos Nord Stream 1 y 2

Para ello, el sospechoso habría organizado y ayudado a ejecutar la detonación de al menos cuatro bombas de entre 14 y 27 kilogramos a una profundidad de entre 70 y 80 metros, cerca de la isla danesa de Bornholm, con la meta, de acuerdo con la fiscalía, de interrumpir permanentemente el suministro de gas e impedir que Rusia utilizara los ingresos para financiar sus operaciones militares.

Los miembros del comando, según la tesis de la procuraduría alemana, habrían utilizado un yate que zarpó del puerto alemán de Rostock y que habría sido alquilado mediante documentos de identidad falsificados y con la ayuda de intermediarios.

Si bien en ese momento los países europeos ya estaban tomando medidas para reducir su dependencia energética de Rusia, las explosiones rompieron el Nord Stream 1 –principal ruta de suministro de gas natural de Rusia a Alemania hasta que Moscú cortó el flujo en agosto de 2022– y dañaron el Nord Stream 2, que nunca entró en servicio porque Alemania suspendió su proceso de certificación poco antes de la invasión rusa a Ucrania.

Leer tambiénItalia arresta a sospechoso de participación en explosiones del gasoducto Nord Stream

¿Cuáles son los argumentos de la defensa?

En el primer día del juicio, los abogados de Kuznietsov pidieron la absolución de su cliente, argumentando que él sigue siendo un militar en activo y que, como tal, está obligado por la legislación ucraniana a guardar silencio por motivos de seguridad nacional.

"No se le permite hablar. Sus dos superiores inmediatos le comunicaron que carece de autorización para hacer declaraciones, ni siquiera ante sus abogados", explicó el letrado defensor Jes Meyer-Lohkamp, quien recordó que, bajo la ley alemana, "nadie puede ser condenado si no puede expresarse libremente".

A lo largo de las dos horas que duró la sesión del miércoles, el excomandante –vestido con traje gris y corbata oscura– se mantuvo sereno, no intervino y escuchó la traducción simultánea del alemán al ucraniano a través de unos auriculares. Por momentos, dirigió su mirada hacia la corte abarrotada y hasta intercambió sonrisas con dos personas.

El excomandante del ejército ucraniano Serhii Kuznietsov se encuentra junto a su abogado, Nicola Canestrini, antes del inicio de su juicio por el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, en Hamburgo (norte de Alemania), el 14 de octubre de 2026.

Desde su equipo legal, además, buscaron reorientar la discusión hacia un plano más amplio, alegando que las acusaciones de crímenes de guerra deberían dirigirse más bien contra Rusia por las atrocidades cometidas en estos cuatro años y medio.

Asimismo, otro de los defensores, Nicola Canestrini, cuestionó que se le acuse a Kuznietsov de supuestamente cometer un sabotaje a infraestructura civil, señalando que los gasoductos "eran un arma en manos de los rusos".

Este es otro de los puntos sobre los que pretende reposar la defensa. Recientemente, Meyer-Lohkamp declaró a la cadena alemana ARD que pedirán que se examine si, en vista del conflicto, la infraestructura rusa no debería ser considerada un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas ucranianas.

Los abogados de Kuznietsov también argumentaron este miércoles que no se encontraron sus huellas dactilares en el yate supuestamente empleado en la misión y que ningún testigo lo vio a bordo.

En paralelo, Meyer-Lohkamp aprovechó para denunciar las condiciones de reclusión de su cliente, equiparándolas con un régimen de aislamiento: "Es un hombre valiente, pero permanece encerrado 23 horas al día y sufre las consecuencias; no tiene ninguna posibilidad de participar en la vida social".

Leer tambiénTras cuatro años del sabotaje de Nord Stream, las consecuencias aún persisten

¿Por qué el juicio se celebra en Alemania?

Aunque la voladura de los gasoductos se produjo fuera de las aguas territoriales alemanas, la Justicia de ese país considera que tiene jurisdicción en el caso porque la infraestructura desemboca en suelo alemán y porque el sabotaje puso en riesgo los intereses y la seguridad energética del país.

La disputa sobre la jurisdicción también fue motivo de discusión en Polonia. Allí, los jueces dejaron en libertad a un segundo sospechoso, Vladímir Zhuravlov, quien volvió a ser detenido en agosto en la ciudad croata de Pula, en virtud de una orden de detención europea. Ha solicitado asilo en Croacia para oponerse a su extradición a Alemania.

Partidarios de Ucrania se reúnen a la entrada del Tribunal Regional Superior Hanseático antes del juicio contra Serhii Kuznietsov, exoficial del Ejército ucraniano, en Hamburgo, Alemania, el 14 de octubre de 2026.

Con la jurisdicción judicial fuera de discusión, a las afueras del tribunal en Hamburgo, un grupo de manifestantes pro-Ucrania se congregó frente al edificio en la jornada inicial del juicio, portando banderas europeas y pancartas con mensajes como "Rusia es un Estado terrorista".

Ivan Kuritsyn, miembro de 'Citizens’ Initiative Vilni De Ua' –una ONG formada por ucranianos desplazados por la guerra–, aseguró que "de ningún modo cuestionamos la decisión del tribunal, ya que solo este puede determinar si Serhii es culpable o no".

"No obstante, debemos apoyarlo independientemente del resultado", subrayó.

Leer tambiénPutin ofrece reactivar el Nord Stream y pone la decisión en manos de Alemania

¿Qué impacto puede tener el fallo en las relaciones entre Alemania y Ucrania?

Una de las preguntas que podría responder el proceso es si Kuznietsov y sus compañeros actuaron por orden de Ucrania. Hasta ahora, su presidente, Volodímir Zelenski, ha negado las acusaciones de una posible implicación de su país.

Rusia, por su parte, no solo ha señalado a Kiev, sino también a los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido y a la OTAN de haber formado parte del plan.

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski participan de una conferencia de prensa en Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025.

Para la Fiscalía alemana, sin embargo, no parece haber dudas del involucramiento de Ucrania. Según el escrito de la acusación, filtrado a varios medios alemanes, el propio Kuznietsov habría reclamado en una conversación telefónica con su mujer cuando estaba encarcelado en Italia que las autoridades ucranianas admitieran que se trató de "una operación oficial" y no de una obra de "dos locos".

Otros medios, como The Wall Street Journal, han citado fuentes de seguridad ucranianas que aseguran que las explosiones habrían contado con el supuesto visto bueno del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni, pero no con el de Zelenski.

Mientras tanto, el Gobierno alemán de Friedrich Merz ha optado por remitirse a la separación de poderes y evitar cualquier comentario sobre el caso, a la espera de que concluya el proceso, que se prevé que se prolongue, por lo menos, hasta febrero próximo.

Con AP, EFE y AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más