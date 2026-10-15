El asesor de la Presidencia ucraniana en materia de drones, Serguí Beskrestnov, afirmó este miércoles 14 de octubre que las terminales de Starlink que emplea el Ejército ucraniano en algunos de sus ataques dejaron de funcionar cuando los drones que las utilizan sobrepasaron la velocidad de 100 millas (unos 160 kilómetros) por hora.

Estas afirmaciones volvieron a poner de relieve la diferencia entre Starlink —el servicio comercial de internet por satélite de SpaceX— y Starshield, una versión militar desarrollada para el Pentágono. Si bien Musk ha declarado que ambos sistemas son independientes, en muchos casos comparten la misma tecnología satelital subyacente.

“Los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno estadounidense y están bajo su control”, dijo Musk el miércoles en una publicación en X y agregó que cualquier límite de velocidad o uso lo deciden las fuerzas armadas estadounidenses o el presidente.

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“Starlink es un servicio comercial propiedad de SpaceX y controlado por ella. El uso de Starlink se limita a actividades civiles o defensivas y no puede utilizarse para acciones militares ofensivas, ya que hacerlo sería inapropiado para una empresa comercial".

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¿Qué es Starlink?

Starlink es una red de internet satelital con más de 11 000 satélites que transmiten banda ancha directamente a terminales de usuario del tamaño aproximado de un periódico doblado. Sus cerca de 13 millones de suscriptores abarcan desde hogares y excursionistas hasta compañías navieras y grandes aerolíneas. Es la principal fuente de ingresos de SpaceX.

Desde el lanzamiento de sus primeros satélites Starlink en 2019 a bordo de cohetes reutilizables de SpaceX, la compañía ha construido una vasta constelación en órbita terrestre baja que cubre gran parte del planeta, ofreciendo conexiones más rápidas que los satélites de comunicaciones tradicionales, que normalmente operan mucho más lejos de la Tierra y en cantidades mucho menores.

Starlink proporcionó a Ucrania una ventaja crucial en materia de comunicaciones al comienzo de la guerra, transformando la forma en que los ejércitos operan en el campo de batalla. Sin embargo, Musk ha restringido el uso de Starlink a ciertas aplicaciones militares, al tiempo que ha destacado Starshield, una red más segura desarrollada para misiones gubernamentales y militares.

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¿Qué es Starshield?

Starshield es una unidad de negocio de SpaceX que desarrolla sistemas satelitales militares y de inteligencia para el Pentágono.

Si bien sus misiones son independientes del servicio de banda ancha comercial de Starlink, la distinción no siempre es clara: los servicios de comunicaciones seguras de Starshield utilizan cifrado mejorado y terminales dedicadas, pero dependen de la vasta constelación de Starlink como su columna vertebral.

Según SpaceX, Starshield aprovecha la tecnología, la ingeniería y la experiencia operativa de Starlink. Además de comunicaciones seguras, la compañía afirma que la versión militarizada también puede proporcionar a los usuarios observación de la Tierra y la capacidad de integrar sensores u otras cargas útiles.

El Pentágono, el mayor cliente de Starshield, ha gastado miles de millones de dólares en los servicios de Starlink y Starshield. También ha adquirido satélites Starshield específicos, incluyendo naves de comunicaciones para misiones de alerta de misiles y una constelación de espionaje para la Oficina Nacional de Reconocimiento, según informó Reuters en 2024.

Un militar ucraniano de la 47.ª brigada prepara un sistema de internet satelital Starlink cerca de la ciudad de Avdiivka, en la región de Donetsk, Ucrania, el 20 de febrero de 2024.

Las dudas sobre la relación entre Starlink y Starshield persisten desde que Rusia amenazara a los satélites occidentales que apoyan a Ucrania en 2022. SpaceX presentó Starshield ese mismo año, pero el secretismo que rodea a los programas espaciales de seguridad nacional ha dejado poco claros los límites precisos entre ambos sistemas.

Según informó Reuters, estas diferencias se convirtieron en motivo de controversia a principios de este año, cuando el Pentágono y SpaceX se enfrentaron por los precios más elevados de los servicios satelitales utilizados por los drones militares durante el conflicto con Irán. SpaceX argumentó que algunos clientes que pagaban aproximadamente 5000 dólares por terminal para Starlink deberían haber estado utilizando el servicio Starshield, que cuesta alrededor de 25 000 dólares por terminal.

Reino Unido también ha adoptado Starshield. Según este acuerdo, el servicio utiliza la misma constelación de satélites, estaciones terrestres e infraestructura terrestre que Starlink, pero opera a través de terminales dedicadas y puertas de enlace de red separadas, según informó el Ministerio de Defensa británico a Reuters.

Otros socios estadounidenses también están evaluando el sistema. Nueva Zelanda está realizando una prueba de Starshield para evaluar su utilidad en operaciones militares, según informó previamente la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda a Reuters.

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Con Reuters

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