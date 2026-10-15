Las protestas estudiantiles en Albania se radicalizaron este miércoles 14 de octubre, con duros enfrentamientos entre policías y manifestantes, que llegaron a incendiar el Ministerio de Educación con cócteles molotov, saquear oficinas y atacar la sede del primer ministro, el socialista Edi Rama.

Más de 2.000 agentes se desplegaron en el centro de Tirana, la capital del país, en esta segunda jornada de disturbios, mientras decenas de miles de estudiantes salieron a las calles.

Las emisoras albanesas mostraban a miles de hombres, la mayoría encapuchados, arrojando piedras a la Policía y marchando por las calles de la ciudad.

Manifestantes se protegen mientras la Policía utiliza un cañón de agua durante una protesta estudiantil contra el Gobierno en Tirana, Albania, el 14 de octubre de 2026.

Los medios informaron que grupos violentos asaltaron y prendieron fuego las oficinas de la Presidencia del Parlamento.

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Los estudiantes protestan contra el costo de los estudios y el deterioro de las instalaciones escolares, al tiempo que denuncian la corrupción del Gobierno de Edi Rama.

La 'emisora A2 CNN' informó que el incendio en el Ministerio de Educación afectó a la primera y la segunda planta del edificio, y que previamente había ardido una garita de seguridad a la entrada.

Los manifestantes forzaron luego la entrada en el Ministerio de Finanzas, donde rompieron ventanas y sacaron a la calle el mobiliario, al que le prendieron fuego.

La Policía lanza gases lacrimógenos durante una protesta estudiantil contra el Gobierno en Tirana, Albania, el 14 de octubre de 2026.

También fueron incendiados dos bancos. Una sucursal de Raiffeisen Bank cercana al Ministerio de Educación se prendió fuego, según constató un testigo de Reuters.

Frente a la oficina del primer ministro, la Policía se enfrentó a los manifestantes con granadas aturdidoras y cañones de agua. Algunos grupos intentaron entrar a las oficinas de la Comisión Electoral, pero fueron dispersados por las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes destrozaron semáforos, cámaras de vigilancia y mobiliario urbano, así como escaparates de tiendas.

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Llamado a la calma

Tanto el presidente del país, Bajram Begaj, como el Gobierno instaron a los manifestantes a que ejerzan sin violencia su derecho a protesta.

"El derecho a la protesta pacífica es un fundamento de la democracia y una obligación que el Estado debe garantizar. Pero la violencia no puede ser un medio para expresar el descontento, ni el uso de la fuerza por parte de la Policía debe sobrepasar los límites de la ley y la proporcionalidad"

La Delegación de la Unión Europea en Albania expresó su preocupación por la "escalada de violencia" y pidió una actuación policial "proporcionada".

Desde el Gobierno aseguran que detrás de las protestas hay intereses políticos y que no todos los manifestantes son estudiantes, por lo que piden a quienes protestan de manera genuina que no se dejen arrastrar.

Del reclamo estudiantil a las protestas contra Edi Rama

Las protestas de los estudiantes comenzaron en el marco de las movilizaciones que iniciaron a fines de mayo para proteger un humedal en el sur del país de un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El proyecto ha alimentado la ira por la supuesta corrupción y la falta de transparencia del Gobierno. Desde entonces, las manifestaciones se han ampliado hasta convertirse en un movimiento contra Rama y la corrupción, aunque su rechazo también alcanza al conservador y opositor Partido Democrático.

Las protestas representan el estallido más violento contra Rama, quien obtuvo un cuarto mandato en las elecciones de mayo de 2025, pero ahora enfrenta un fuerte descontento por la percepción de corrupción en torno a altos funcionarios.

"Esto es una revolución. Estamos cansados de las protestas pacíficas. No pararemos hasta que Rama renuncie", dijo una estudiante mientras arrojaba piedras contra la Policía. Otros manifestantes gritaban "Dimisión".

El primer ministro de Albania, Edi Rama (c), flanqueado por miembros de su gabinete tras su jura del cargo, en la sede presidencial, en Tirana, el 19 de septiembre de 2025

Los disturbios se produjeron mientras los estudiantes de varias universidades de Tirana marchaban por la ciudad para denunciar el deterioro de las instalaciones, el costo de los estudios, la escasez de ayudas económicas y las pocas oportunidades de empleo luego de graduarse.

Las universidades de Elbasan, en el centro del país, y Shkodër, en el norte, suspendieron las clases en solidaridad con las protestas.

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Más de ocho horas de enfrentamientos el martes

Durante varias horas, la policía usó cañones de agua y gases lacrimógenos mientras los manifestantes atacaban edificios gubernamentales y comercios de Tirana.

Grupos de manifestantes saquearon oficinas financieras y quemaron su mobiliario en la calle, y horas más tarde, algunos irrumpieron en el Ayuntamiento de Tirana.





Los enfrentamientos del martes duraron más de ocho horas y dejaron 40 detenidos y varios heridos trasladados al hospital de traumatología de la capital.

Según el Ministerio de Salud, seis policías, ocho manifestantes, tres periodistas y dos transeúntes precisaron atención médica.

Con EFE, Reuters y AFP

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