Lo esencial:

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella encaró su primera jornada de protestas a dos meses de llegar al Ejecutivo, en la que participan sindicatos y comunidades indígenas.

El expresidente Gustavo Petro y su excandidato a la Presidencia, quien perdió ante De la Espriella, Iván Cepeda, también encabezaron la jornada de movilizaciones.

El senador Iván Cepeda acusó al Gobierno de De la Espriella de intentar "intimidar" a las personas que salieron a protestar.

En la víspera de las protestas, el jefe de Estado firmó un decreto que cambia el protocolo de acción de las fuerzas de seguridad, tras advertir que no tolerará la violencia.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este miércoles 15 de octubre en torno a la jornada de movilizaciones sociales en Colombia:

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