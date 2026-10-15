Nueva señal del acercamiento entre Washington y Caracas tras años de enfrentamiento diplomático.

El nombre del dirigente chavista, Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo venezolano, fue retirado de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) este miércoles 14 de octubre, como muestra el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Rodríguez es uno de los principales interlocutores del diálogo promovido por la Administración de Donald Trump entre el chavismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera, con el objetivo de negociar una transición política en Venezuela.

El levantamiento de las sanciones se produce después de que Estados Unidos capturara al expresidente Nicolás Maduro durante una ofensiva en Caracas el pasado enero. Desde entonces, ambos países han restablecido las relaciones diplomáticas, que estaban interrumpidas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que contempla el acceso estadounidense a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano, según la información difundida por las partes.

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La decisión se suma a la flexibilización de algunas restricciones estadounidenses sobre las operaciones petroleras y mineras venezolanas y al levantamiento previo de sanciones contra Delcy Rodríguez.

Sin embargo, el acercamiento entre los dos países coincide con la persistencia de tensiones políticas internas, mientras la líder opositora y premio Nobel de la Paz de 2025, María Corina Machado, permanece en Panamá y denuncia obstáculos impuestos por las autoridades venezolanas para impedir su regreso al país.

Los próximos pasos de la Administración Trump serán clave para determinar el alcance político y económico de esta nueva etapa en las relaciones bilaterales. Se espera que Rodríguez, junto a su hermana, lidere las iniciativas para modificar la legislación petrolera y permitir la presencia de más empresas extranjeras en territorio venezolano, según detallaron varias fuentes a la agencia de noticias Reuters.

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Con Reuters y EFE

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