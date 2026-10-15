El papa León XIV "se sometió a fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar en su habitación" un día después de que fuese operado de un cáncer pulmonar en el hospital Gemelli de Roma, según un parte sanitario de este miércoles 14 de octubre, firmado por los dos médicos del pontífice, el Dr. Luigi Carbone y el cirujano torácico Stefano Margaritora.

Los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una recuperación postoperatoria normal, con niveles dentro de los parámetros habituales, agregaron los sanitarios.

"El Santo Padre retomó su dieta habitual y desayunó y almorzó. Su recuperación avanza según lo previsto", se lee en la nota informativa.





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Entretanto, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, describió a los periodistas el humor del papa como "bueno".

La cirugía del martes reveló que el papa, de 71 años, padece el tipo más común de cáncer de pulmón, conocido como adenocarcinoma pulmonar.

Los médicos están a la espera de los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos para determinar si la enfermedad se ha diseminado y si se requiere un tratamiento adicional.

Estos exámenes podrían tardar hasta una semana antes de brindar una respuesta, según fuentes vaticanas consultadas por la agencia de noticias EFE.

La oficina de prensa de la Santa Sede señaló que la extirpación "radical" del lóbulo pulmonar de la que se habló en el comunicado médico del martes indicaba que los doctores habían extirpado todo el tejido sospechoso con la esperanza de eliminar cualquier rastro residual del cáncer.

El pulmón derecho tiene tres secciones o lóbulos, mientras que el izquierdo tiene dos. Tras la extirpación de un lóbulo, el resto del pulmón puede compensar gradualmente, sobre todo en personas sanas y físicamente activas, como León XIV, quien practica tenis y natación frecuentemente, señalan los expertos.

El pontífice permanece ingresado en el policlínico Gemelli de Roma. La próxima actualización sobre su estado de salud será entregada por el Vaticano en la mañana del jueves 15 de octubre.

El Vaticano estimó antes de la cirugía que León XIV debería permanecer una semana en el hospital, por lo que canceló su agenda hasta el 20 de octubre.

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Apoyo mundial al papa

La operación del papa se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. Aunque inicialmente el pontífice declaró que su itinerario seguiría en pie tras la cirugía, ahora existe mucha incertidumbre sobre la viabilidad de la visita.

Los países anfitriones de la gira enviaron mensajes de aliento a León XIV y celebraron los buenos pronósticos de los médicos del Vaticano.

"Desde el Gobierno nacional recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos al santo padre una pronta y completa recuperación", manifestó en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, quien deseó al pontífice "que pronto pueda retomar plenamente sus actividades".

El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló el lunes que el Ejecutivo estaba dispuesto a hacer los "ajustes" necesarios en caso de que la visita del papa debiera ser reprogramada por la operación.

Pero este martes, el Gobierno detalló en un comunicado que "hasta el momento, no se registraron modificaciones en el itinerario previsto".

En la misma línea, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, se mostró atenta a cualquier cambio que pueda solicitar el Vaticano. "Entendemos que esta recuperación va a tomar varias semanas, más de lo previsto, por lo tanto entendemos también que podría haber algún cambio en el calendario de su visita", declaró a periodistas.

La mandataria reconoció que el país recibió "con profunda tristeza" la noticia de la operación del papa, en medio de los preparativos para recibirlo en la visita oficial.

"Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones, así como usted tantas veces nos ha acompañado con las suyas", señaló la jefa de Estado peruana.

León XIV adoptó la nacionalidad peruana tras permanecer en el país andino más de 20 años de su vida pastoral, donde fue desde misionero hasta obispo.

En Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años, los residentes mantienen "la fe, la esperanza y la seguridad de esperarlo en noviembre", según comentó a la agencia EFE Onelia Cabrera, integrante del Movimiento Católico por la Fe.

"La venida del papa es lo máximo que nos puede suceder en estos momentos para la ciudad de Chiclayo. Con fe todo se logra y se va a recuperar", agregó Eduardo, un fiel que acudió este miércoles a la catedral de Chiclayo.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum —quien invitó a León XIV a su país en mayo de 2025— se unieron a las voces que abogaron por una pronta recuperación del líder de la Iglesia católica.

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Los cirujanos oncológicos suelen aconsejar a los pacientes que no viajen en avión durante las tres semanas posteriores a la cirugía, lo que le daría al papa el tiempo justo para realizar su viaje a Suramérica sin alterar sus fechas.

El itinerario actual es el más largo de su papado hasta la fecha, con más de 31.000 kilómetros de recorrido en una docena de vuelos y dos viajes en helicóptero, además de un cambio de altitud significativo en Perú.

Con EFE, AP y medios locales

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