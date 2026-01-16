Aunque Estados Unidos anunció el inicio de la segunda fase de su plan, el cese al fuego en Gaza sigue sin materializarse por completo.

El plan de 20 puntos de Donald Trump expone una ambiciosa visión para poner fin al dominio de Hamás en Gaza. De tener éxito, permitiría la reconstrucción de un enclave desmilitarizado bajo supervisión internacional, la normalización de las relaciones entre Israel y el mundo árabe y la creación de una posible vía hacia la independencia palestina.

Pero si el acuerdo se estanca, Gaza podría quedar atrapada en un limbo inestable durante años, con Hamás manteniendo el control de partes del territorio, el Ejército israelí imponiendo una ocupación indefinida y sus residentes atrapados sin hogar, desempleados, sin poder viajar al extranjero y dependiendo de la ayuda internacional para sobrevivir.

Trump asegura que el plan ya está en su segunda fase, pero no todos los aspectos de la primera etapa han sido alcanzados.

Los puntos alcanzados del plan vs. los faltantes

El escepticismo reina frente al plan de cese al fuego. El paso a la segunda fase del cese al fuego anunciado por Estados Unidos –que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu minimizó como una "decisión declaratoria"– despierta escepticismo, sobre todo cuando no se han cumplimentado los requisitos de la primera etapa.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre pasado, las tropas israelíes ha matado a más de 450 palestinos en Gaza –más de un centenar de niños, según Unicef–, en su mayoría con disparos a personas que se aproximaron a la 'línea amarilla', así como en bombardeos y en algunos enfrentamientos con milicianos armados, que también han causado la muerte de tres soldados israelíes.

"Es pura palabrería –cuestionó Yamil Hamada, residente de Ciudad de Gaza, a la agencia EFE–. Esta mañana recé la oración 'Al Fayr' (del alba) y, al salir de la mezquita, bombardearon con dos misiles y destruyeron toda la zona. ¿Qué demuestra eso? No hay ni segunda ni tercera fase, están mintiendo".

Esas explosiones que Hamada escuchó eran, en realidad, las detonaciones que el Ejército israelí realiza casi a diario para destruir edificios dentro de la zona del enclave ocupada por las tropas israelíes, que representa más de la mitad del territorio de Gaza.

Según lo acordado para la primera etapa, Israel cesó los masivos ataques contra los gazatíes desde el pasado 10 de octubre, que se habían extendido por más de dos años consecutivos. Sin embargo, los asaltos no han terminado en su totalidad, ya que el Ejército ha seguido sosteniendo embestidas de forma localizada, mientras apunta a "sospechosos" por cruzar la llamada "línea amarilla", aunque se trate de personas desarmadas, como han recalcado las autoridades locales.

Ente los puntos alcanzados de la primera fase, se encuentra la liberación de todos los rehenes restantes que estaban con vida en Gaza a cambio de cientos de palestinos retenidos por Israel.

Ambas partes también intercambiaron cadáveres, pero todavía falta que Hamás y su grupo aliado la Yihad Islámica entreguen los restos del último rehén: un policía israelí muerto en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la brutal escalada de hostilidades de Israel en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dejado claro que no tiene prisa por avanzar hasta que se devuelvan los restos.

Aún falta el desarme de Hamás, la constitución de una nueva gobernanza en Gaza sin el grupo islamista, como exige Israel, la formación de una Fuerza Internacional de Estabilización para mantener la seguridad y entrenar a la policía palestina y la reconstrucción del enclave. Un punto crucial de partida para ello es la denominada "Junta de Paz" que, según aseguró Trump el 15 de enero ya fue formada.

¿Qué se sabe de la "Junta de Paz"?

La junta estará encargada de supervisar el alto el fuego, la reconstrucción y un proceso de reforma indefinido por parte de la Autoridad Palestina, con el objetivo de que algún día la autoridad internacionalmente reconocida pueda regresar a Gaza para gobernar.

Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato con la agencia de noticias AP afirmó que se han cursado invitaciones para la junta, pero se negó a nombrar a alguna de las personas que se espera que se sumen. "Va a ser una lista extensa", afirmó.

El principal reto será formar una junta que pueda trabajar con Israel, Hamás, los mediadores y las agencias internacionales de ayuda.

Por lo pronto, parece haberse realizado un nombramiento clave, ya que se espera que Nickolay Mladenov, expolítico búlgaro y enviado de la ONU para Medio Oriente, sea el representante de la junta sobre el terreno. Ya se ha reunido con Netanyahu y líderes palestinos en la Cisjordania ocupada.

Una segunda fase sin certezas

La segunda etapa del plan de cese al fuego en Gaza plantea, asimismo, varios desafíos que asoman lejos de ser alcanzados, como el desarme de Hamás, que el presidente estadounidense Donald Trump volvió a prometer que se hará "de la manera fácil o de la difícil" o la reconstrucción de una franja devastada, que quedará a cargo del recién formado comité de tecnócratas palestinos.

Tras realizar una visita al territorio palestino, el secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, estimó el jueves que solo el retiro de los "más de 60 millones de toneladas de escombros" tomará "más de siete años", una tarea riesgosa porque, entre las ruinas, hay "municiones sin detonar, residuos peligrosos y, desafortunadamente, restos humanos".

En su primera entrevista desde que se supo que liderará el comité que gobernará Gaza, el ingeniero Ali Shaath sugirió que esos escombros podrían ser "arrojados al mar" para crear "nuevas islas y nuevas tierras" y "ganar tierras" para el enclave. Además, en diálogo con la radio Basma de Ramallah, el exviceministro de Planificación y Cooperación Internacional de la Autoridad Palestina subrayó que su prioridad es conseguir "alojamiento adecuado" para los casi dos millones de desplazados forzados del enclave.

Según la cadena egipcia Al-Qahera, el recién creado comité –cuyos integrantes aún no han sido divulgados de manera oficial– mantuvo su primer encuentro en El Cairo. Este órgano será supervisado, a su vez, por una 'Junta de Paz' internacional, encabezada por el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, quien fue enviado de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente entre 2015 y 2020.

Sin embargo, entre los palestinos también existe recelo de que las propuestas políticas se conviertan en realidad. "No confío en nadie, porque quien no aprende del pasado no tiene futuro. Por ahora, sólo mantenemos la confianza en Dios", subrayó a EFE Mohamed Abdel Salman, un hombre de 49 años.

Otra de las disposiciones del plan de Trump sobre la que no hay pistas concretas es la creación de la 'Fuerza de Estabilización Internacional' que debería supervisar la seguridad de Gaza frente al retiro de las tropas israelíes.

Esto último tampoco está cerca de concretarse. Por el contrario, desde el gobierno de Netanyahu han hecho sobrevolar la idea de un control extendido o permanente de Gaza y el Ejército israelí sigue profundizando su presencia territorial de la franja.

Según reportó este viernes el servicio 'BBC Verifica', el análisis de imágenes satelitales demuestra que los soldados han desplazado hacia el interior de Gaza los bloques de hormigón que, en algunos tramos, delimitan la 'línea amarilla'. El medio contabilizó al menos 16 alteraciones de esas posiciones durante los pasados tres meses en Beit Lahia, Yabalia y al-Tuffah, al norte de la franja, en una media de 295 metros.

Israel mata a más de diez palestinos en Gaza desde el inicio de la fase dos del cese al fuego

Entre el jueves y viernes, luego de que fuera declarada la nueva etapa de la tregua, Israel ha matado al menos catorce palestinos en distintos ataques en el enclave, doce de ellos en el primer día de la fase dos.

En Deir al Balah (centro), un bombardeo israelí en la mañana del jueves mató a seis personas, según el Ministerio de Salud gazatí, entre ellos un comandante de las Brigadas Al-Qassam, Mohamed Al-Hawli, su mujer y su hija, y una adolescente de 16 años. Una acción que el Ejército israelí justificó este viernes como "respuesta" a un tiroteo el martes en Rafah entre tropas israelíes y presuntos milicianos, que causó la muerte de seis palestinos.

Raafat Abu Samra, padre de la menor fallecida en el ataque, le dijo a Reuters que su hija "estaba sentada en una esquina, estudiando para la secundaria". "¿Dónde está el cese al fuego? Somos civiles, a resguardo en nuestras casas, y estamos muriendo", sentenció.

En la misma ciudad de la franja, otro ataque israelí impactó el patio trasero de una vivienda y causó dos víctimas mortales.

En tanto, otro bombardeo en el campamento de refugiados de Nuseirat, también en el centro del enclave, mató a una mujer y a Ahraf Al-Jatib, comandante de las brigadas Al-Quds, brazo armado de la Yihad Islámica Palestina.

En tanto, soldados israelíes asesinaron a dos personas en el cruce de Al-Alam, en la zona de Mawasi, en el extremo sur del enclave, y luego, según denunciaron fuentes del hospital Nasser, dificultaron la llegada de equipos de emergencia para recuperar los cuerpos.

El Ejército apeló a su justificación habitual de tildar a esas personas de "terroristas" que representaban "una amenaza inminente" al cruzar la denominada "línea amarilla", el límite al que se han retirado las tropas israelíes y que en amplios tramos no está claramente señalizado.

En esa misma área se reportó la víctima fatal de este viernes, una mujer de 62 años que también fue alcanzada por fuego israelí, el cual causó varios heridos. Mientras que Al-Jazeera recoge que una niña de 10 años fue asesinada por una bomba arrojada desde un dron israelí cerca de las escuela Abu Tammam en Beit Lahia, en el norte del enclave.

Con Reuters, AP y EFE

