La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ofreció una rueda de prensa este viernes 16 de enero, un día después de su reunión con el líder republicano el jueves y este viernes 16 de enero

La también ganadora del Premio Nobel de Paz 2025 aseguró que Venezuela será "el mejor aliado de Estados Unidos" en el hemisferio y sostuvo que su país pasará tarde o temprano a una transición democrátivo, algo que describió como inevitable.

“Venezuela va a ser libre, que nadie lo dude, y esto va a ocurrir gracias al apoyo dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", aseveró Machado ante periodistas de distintos países.

Cuestionada sobre qué rol tendría la oposición–o, en concreto, ella–en un cambio de poder en Venezuela de forma democrática, Machado respondió que no se trata de algo por descubir, sino por construir.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Con respecto al rol que vamos a tener, es algo que no hay que descubrir, sino construir, está en diseño, en construcción y veremos día a día cómo va ocurriendo, siempre he dicho un dia a la vez, pero ahora vamos en una hora a la vez, aquí nadie se aburre, están pasando muchas cosas. Cuando estoy más callada es cuando más duro estamos trabajando, pero los venezolanos tienen confianza, miren a dónde hemos llegado", declaró.

Asimismo, la mujer que enarboló las banderas de la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien según las actas recabadas por la oposición en los puestos de votación, ganó por un amplio margen las elecciones presidenciales de 2025, descartó a la ahora "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, como una representante legítima en el futuro político del país.

"De Delcy Rodríguez la Justicia internacional tiene suficiente información, no solo es una comunista y muy fanatizada, sino que como vicepresidenta lideró los centros de tortura, los centros de tortura han estado bajo su dirección, es responsable directa", remarcó Machado.

La líder opositora también acusó a Delcy Rodríguez de ser la responsable de emprender acciones para esquivar las sanciones económicas de Estados Unidos, con el fin de mantener transacciones financiera con países que son "enemigos" de Washington.

Leer tambiénDirector de la CIA se reunió con Rodríguez, mientras Machado entregaba medalla del Nobel a Trump en Washington

¿Cómo van las liberaciones de personas consideradas presos políticos?

Este viernes fue liberado un ciudadano checo, encarcelado en Venezuela desde 2024, junto a otros ciudadanos extranjeros, indicó el ministro de Asuntos Exteriores de República Checa, Petr Macinka.

El ciudadano de ese país europeo fue detenido bajo sospecha de participar en un complot para supuestamente asesinar al entonces presidente Nicolás Maduro y derrocar al gobierno, según detalló la prensa local.

Las liberaciones de personas consideradas presos políticos continúa a cuentagotas, denuncian organizaciones de derechos humanos y familiares de los afectados, tras el anuncio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien el pasado 8 de enero anunció "un número importante" de excarcelaciones.

Según Caracas, alrededor de 400 opositores han sido liberados desde el pasado diciembre, pero las confirmaciones por parte de las organizaciones de derechos humanos distan de esa cifra. "Entre el 25 de diciembre de 2025 y el primero de enero de 2026, registramos y confirmamos 117 personas arbitrariamente detenidas excarceladas, y el 8 de enero de 2026, 84″, señaló la ONG Foro Penal.

La misma ONG aseguró que hasta el pasado 5 de enero se encontraban 806 "presos políticos" en las cárceles venezolanas.

Entretanto, este 16 de enero, por primera vez, las autoridades venezolanas permitieron a la hija del opositor Edmundo González Urrutia, visitar a su esposo, detenido hace más de un año.

La familia ha declarado que se trata de un acto de venganza, luego de que Urrutia, saliera del país y obtuviera asilo en España, después de que la entonces Administración de Nicolás Maduro amenazara con encarcelarlo en momentos en que reclamaba su victoria en las elecciones presidenciales.

Leer tambiénEl Gobierno interino de Venezuela asegura que ha excarcelado a 400 presos desde diciembre

Venezuela recibe vuelo de deportación de migrantes desde EE. UU.

Un avión con migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos llegó el viernes al aeropuerto de La Guaira, informó el gobierno venezolano.

El avión, con 199 migrantes a bordo, es el primer vuelo que trae personas deportadas al país latinoamericano desde la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado 3 de enero.

47 soldados venezolanos murieron en ataque de EE. UU. que terminó con captura de Maduro

Así lo declaró este viernes el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, señalando que nueve de ellos eran mujeres.

Cuba recibió el jueves los restos de 32 de sus militares que, según informó, murieron en combate en la mañana del 3 de enero, cuando Washington bombardeó distintas ciudades del país latinoamericano, incluida Caracas, donde capturó al entonces presidente Nicolás maduro.

El ministro del Interior venezolano afirmó la semana pasada que 100 personas murieron en el ataque, sin especificar cuántas de ellas eran soldados.

Con Reuters y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más