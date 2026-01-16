El presidente Donald Trump recibió este jueves a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que quiere mantener línea directa con Washington en momentos en que el diálogo de Estados Unidos con Caracas se afianza.

Trump había dicho la semana pasada que sería "un honor" recibir a Machado, y aún más la idea de "compartir" de alguna manera el premio Nobel, que él ansiaba y que se llevó la líder venezolana.

Ella le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible. No obstante, Machado confirmó tras verse con el mandatario republicano que le entregó la medalla del Nobel y que “cuenta con él (Trump) para la libertad de Venezuela”.

La política venezolana contó que "hace 200 años" Lafayette le regaló a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, comandante de los indedepentistas estadounidenses y a la postre primer presidente del país.

"Bolívar desde entonces conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede ver la medalla", explicó la líder opositora.

"Lafayette se la dio como un símbolo de hermandad entre la gente de EE. UU. y la gente de Venezuela en la lucha contra la tiranía y 200 años después la gente de Bolívar le están devolviendo al líder de Washington una medalla, en este caso la medalla del premio Nobel de la Paz, como reconocimiento de su compromiso especial con nuestra libertad", añadió Machado.

Por su parte, horas después del encuentro, Trump abordó en su red social Truth Social la cuestión del Nobel y confirmó haberlo recibido de la mano de Machado “por el trabajo realizado”, junto con un agradecimiento a la opositora venezolana.

“Fue un gran honor reunirme hoy con María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto tan hermoso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”, escribió.

Un día antes, el miércoles, el presidente estadounidense declaró ante la prensa que mantuvo una "larga" conversación telefónica con la actual líder del país, Delcy Rodríguez, a la que calificó de "formidable".

Rodríguez, por su parte, explicó que la conversación fue "productiva y cortés", en "un marco de respeto mutuo".

Apoyo a pesar de todo

Machado salió de Venezuela tras largos meses de clandestinidad gracias al apoyo logístico estadounidense.

Tras recibir el galardón en Oslo, ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa León XIV en Roma.

El exitoso ataque militar estadounidense a Venezuela que derrocó y sacó del país a Nicolás Maduro y a su esposa reactivó todos los rumores en torno a las posibilidades de un cambio de liderazgo histórico en Venezuela.

Sin embargo, ese espejismo duró poco: la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió rápidamente la sucesión y, más importante aún, Trump dio su beneplácito.

Machado es "una persona amable", pero "no goza de apoyo ni de respeto en su país", aseguró Trump, lo que desorientó a la oposición interna.

Machado mantiene a pesar de todo su apoyo resuelto a Trump y a su audaz decisión de sacar por la fuerza a Maduro del poder.

"Está más cerca la derrota del mal" en Venezuela, aseguró en Roma.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, mantienen el timón de los complejos asuntos venezolanos, que pasan ante todo por poner orden en su producción petrolera, bajo estricto control de Washington.

Para ello espera contar con la colaboración de las petroleras, que sin embargo piden que se aclare el marco legal y político.

Tanto el presidente como Rubio insisten que ante todo hay que mantener la estabilidad del gobierno chavista, al que han acusado en el pasado repetidamente de ser un "régimen narcoterrorista".

Machado puede contar en todo caso con el apoyo sólido de congresistas republicanos, en particular los de Florida, que han expresado su deseo de saludarla a su paso por Washington.

