Lo esencial:

  • A una semana del anuncio de la excarcelación de un "número importante" de presos, los reportes de liberaciones varían y las organizaciones de derechos humanos denuncian dilaciones en el proceso.
  • Tras mantener un diálogo "positivo" con la presidenta interina Delcy Rodríguez, el presidente estadounidense Donald Trump recibe este jueves a la líder opositora María Corina Machado.
  • El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, reprochó el "uso excesivo e ilegal de la fuerza letal" en los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano y cerca de sus costas, en el Caribe y el Pacífico.
  • Cuba recibe los cuerpos de los 32 militares cubanos fallecidos en la incursión de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro.

A continuación, las principales noticias de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos en el control del país latinoamericano:

