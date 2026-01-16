Una cita muy esperada. Emmanuel Macron presentó este jueves 15 de enero sus saludos a las Fuerzas Armadas, mientras Francia sigue buscando un presupuesto para 2026, en un contexto de tensiones geopolíticas —incluidas las transatlánticas— y de crecientes necesidades militares.

Como señal de estas tensiones, el jefe de Estado llegó a la estratégica base aérea de Istres (Bocas del Ródano) tras un Consejo de Defensa convocado de urgencia el jueves por la mañana en el Elíseo sobre la situación en Groenlandia y también en Irán.

El jefe de las Fuerzas Armadas dió "sus orientaciones para la defensa nacional” ante un millar de invitados, a las 12:30, en este emplazamiento que alberga el arma nuclear, a 60 kilómetros de Marsella, precisó el Elíseo.

Ucrania y ahora Groenlandia —territorio autónomo de Dinamarca que el presidente estadounidense, Donald Trump, ambiciona “por todos los medios”, en detrimento de la Alianza transatlántica— están en el centro de la atención.

En este contexto de crisis sin precedentes en el seno de la OTAN, Emmanuel Macron confirmó durante la noche que Francia participará, “a petición de Dinamarca”, en “ejercicios conjuntos” en Groenlandia, la “Operación Endurance Ártica”, junto a Alemania y países nórdicos.

Durante su discurso de Año Nuevo a las fuerzas armadas, el jueves 15 de enero, Emmanuel Macron afirmó que Francia debe realizar "esfuerzos acordes con nuestros tiempos difíciles", considerando necesario un presupuesto adicional de 36.000 millones de euros para las fuerzas armadas de aquí a 2030 mediante una actualización de la ley de programación militar.

"Para ser poderosos en este mundo brutal, debemos actuar con mayor rapidez y decisión", declaró el presidente al felicitar a las fuerzas armadas en la base aérea de Istres (Bocas del Ródano). Afirmó que el proyecto de ley de gasto militar 2024-2030, que actualmente asigna 413 000 millones de euros, debe actualizarse y aprobarse "antes del 14 de julio".

El proyecto de presupuesto para 2026, que se ha retrasado , asigna 57.200 millones de euros a las Fuerzas Armadas (+13%), incluyendo un aumento presupuestario de 3.500 millones de euros no contemplado en la actual Ley de Programación Militar (LPM). El verano pasado, el presidente manifestó su deseo de un aumento adicional de 3.000 millones de euros para 2027.

Estos 36.000 millones de euros adicionales están destinados a "preservar la credibilidad operativa de nuestras fuerzas armadas y hacer frente, si nos vemos obligados a ello, a un enfrentamiento importante dentro de tres o cuatro años" contra una Rusia percibida como cada vez más amenazante para la seguridad de Europa.

"Necesitamos producir más rápido."

Se utilizarán para financiar "tres grandes prioridades", explicó: aumentar "las existencias de municiones de todo tipo" y reforzar la "disposición operativa de nuestras fuerzas armadas"; los medios para "garantizar nuestra soberanía", como el desarrollo de un sistema de alerta temprana basado en satélites y radares para detectar lanzamientos de misiles de largo alcance; reforzar los medios de protección del personal militar (defensa tierra-aire y antidrones), las capacidades de ataque profundo y aumentar el número de drones.

Mientras los países europeos aumentan sus presupuestos militares, Emmanuel Macron ha reiterado su llamamiento a los fabricantes de defensa para que produzcan más rápido para satisfacer la demanda.

"Necesitamos producir más rápido, producir en volumen y escalar aún más con sistemas más livianos y de manera innovadora", o corremos el riesgo de "ser expulsados ​​del mercado", advirtió.

