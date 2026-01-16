Un nuevo enfrentamiento entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, se asoma cada vez más cerca después de que las autoridades sirias dispusieran un corredor para la evacuación de civiles de áreas ubicadas al este de Alepo.

La medida anticipa los posibles planes de una nueva ofensiva de las tropas sirias hacia las localidades de Deir Hafer, Maskanah y zonas cercanas, situadas a 60 kilómetros de Alepo. Allí, Siria asegura que las fuerzas kurdas se están reagrupando, pese a haberlas instado a retirarse al otro lado del río Éufrates, más al este del territorio en disputa, declarado como área militar "cerrada" por la entidad castrense.

Según denunciaron las autoridades sirias, la planeada evacuación, no obstante, se vio dificultada por algunos bloqueos atribuidos a las FDS. La agencia oficial de noticias SANA sostuvo que los kurdosirios instalaron barreras de hormigón y tierra en las principales carreteras, forzando a los civiles a recurrir a rutas alternativas "peligrosas".

Estos informes fueron negados por Farhad Shami, portavoz de las FDS, quien sugirió que, en cambio, algunos ataques de las tropas sirias estaban disuadiendo a los residentes de abandonar el área.

Sin embargo, algunos civiles que completaron la evacuación a pie hacia la localidad de Hamima ratificaron la versión oficial. "Intentamos salir esta mañana, pero las FDS nos lo impidieron. Así que salimos a pie, caminamos unos siete u ocho kilómetros hasta llegar a la carretera principal, y allí nos acogió la defensa civil y todo fue bien", relató a la agencia AP Saleh al-Othman, quien dijo haber huido de Deir Hafer con más de 50 familiares.

Lo propio realizó Yasser Al-Hasno, de la misma localidad, quien explicó a AP que salieron por caminos secundarios ante el cierre de los principales y cruzaron a pie un pequeño río para poder salir de la zona a evacuar. En Hamima, ambulancias y funcionarios gubernamentales se prepararon para recibir a los desplazados y llevarlos a refugios, aunque los civiles llegaron en un número escaso.

Refuerzo militar y choques limitados alimentan el temor a una nueva escalada

En los últimos días, se han reportado intercambios de fuego limitados en Deir Hafer, Maskanah y la presa de Tishreen entre el Ejército sirio y las fuerzas kurdosirias, que acusaron ataques de drones turcos.

En un comunicado, las FDS advirtieron de "peligrosas repercusiones para la población civil, la infraestructura y las instalaciones vitales" si ocurre una nueva escalada y afirmaron que Damasco tiene la "plena responsabilidad por esta escalada y todas las consiguientes repercusiones humanitarias y de seguridad en la región".

El gobierno, en tanto, ha señalado a las FDS por el lanzamiento de ataques con drones en Alepo, incluyendo uno que impactó en el edificio de la gobernación de Alepo el sábado, poco después de que dos ministros del gabinete de Ahmed al-Sharaa y un funcionario local realizaran allí una conferencia de prensa.

Asimismo, medios estatales difundieron imágenes de un gran número de vehículos y refuerzos militares avanzando hacia Deir Hafer, cerca de las zonas en las que las autoridades sirias aseguran que se están reagrupando los combatientes kurdosirios.

Las perspectivas de un nuevo choque armado amenazan la corta calma entre ambos bandos, luego de que el pasado fin de semana alcanzaran un acuerdo de alto el fuego para poner fin a varios días de intensos combates en tres barrios de la ciudad de Alepo. Esos enfrentamientos causaron 23 muertos, decenas de heridos y miles de desplazados forzados.

Así se vuelve a poner en relieve las dificultades para aplicar un acuerdo firmado el 10 de marzo de 2025 entre el Ejecutivo de Ahmed al-Sharaa y los kurdosirios, que controlan amplias zonas del noreste de Siria. Según ese entendimiento, Damasco y las FDS se comprometían a negociar la integración de las fuerzas kurdosirias al nuevo Estado sirio y el traspaso del control al gobierno central de instituciones como los cruces fronterizos y los yacimientos petrolíferos.

Sin embargo, el estancamiento de esas negociaciones y la presencia de combatientes kurdos en zonas controladas por el Ejército en Alepo reavivaron los enfrentamientos.

Turquía pide a las FDS demostrar "buenas intenciones"

En una conferencia de prensa en Estambul, el ministro de Relaciones de Turquía, Hakan Fidan, instó a las fuerzas kurdosirias a mostrar "buenas intenciones y romper el ciclo de violencia", a la vez que advirtió que, de no hacerlo, el Ejército sirio podría llevar a cabo una operación militar.

"Espero que no lleguemos a ese punto, pero cuando los problemas no se resuelven mediante el diálogo, desgraciadamente, veo desde aquí que el uso de la fuerza también es una opción para el gobierno sirio", agregó el canciller de Turquía, país que fue el principal aliado extranjero de los exrebeldes que derrocaron a Bashar al-Assad y que es uno de los principales partidarios del hoy mandatario Ahmed al-Sharaa.

Precisamente, en una entrevista emitida por la televisión estatal siria, el presidente sirio reiteró el miércoles su deseo de que los kurdos formen parte del Ejército sirio, elogió su "valentía" y prometió garantizar sus derechos.

Sin embargo, adoptó una línea incendiaria contra las FDS, acusándolas de incumplir el acuerdo alcanzado en 2025 y de impedir por la fuerza la salida de los civiles en medio de los recientes enfrentamientos.

Con Reuters, EFE y AP

