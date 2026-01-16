"Estamos unidos" con Dinamarca. Mientras los líderes daneses y groenlandeses acudían el miércoles 14 de enero a la Casa Blanca para mantener una tensa reunión con el vicepresidente estadounidense J. D. Vance, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, recordó lo obvio: no se puede enterrar 300 años de historia común bajo la presión de la administración Trump.

"Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca ahora mismo, elegimos Dinamarca", había indicado también el día anterior.

Ante las pretensiones imperialistas de Donald Trump, que desde 2019 codicia este territorio situado al noreste de Canadá, Nuuk y Copenhague muestran un frente unido. Sin embargo, las estruendosas declaraciones del presidente estadounidense también han despertado las veleidades independentistas en un contexto de revelaciones sobre el pasado colonial.

"Hay mucho resentimiento relacionado con la historia colonial con Dinamarca. Se pueden encontrar frustraciones en todo el espectro político groenlandés. Todo el mundo piensa que el colonialismo fue fundamentalmente injusto, pero las opiniones divergen en cuanto al futuro y las relaciones con Copenhague", resume la historiadora Astrid Nonbo Andersen, investigadora del Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS).

Una modernización forzada

Antigua colonia, Groenlandia se integró en el reino de Dinamarca en 1721. Tras la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló una política denominada "danización", que consistía en borrar la cultura tradicional inuit, su lengua y sus tradiciones para implantar la cultura danesa. Este fue el comienzo de una modernización forzada de la isla, durante la cual los habitantes se vieron obligados a abandonar sus pueblos para instalarse en centros urbanos, al tiempo que se iniciaba la industrialización.

En Dinamarca, la narrativa de una colonización sin restricciones y de una misión civilizadora y humanitaria impregnó durante mucho tiempo el inconsciente colectivo.

"Esta narrativa tan arraigada se debe, en particular, al hecho de que nunca ha habido ejército, esclavitud ni guerra de independencia", explica Pia Bailleul, antropóloga adscrita al Fondo de Investigación Bruno Latour de Sciences Po.

"En aquella época, las élites groenlandesas, familias mixtas que vivían en una burbuja de privilegios, apoyaban ellas mismas esta política de 'danización'. Habrá que esperar a una nueva generación de políticos groenlandeses para que aparezcan reivindicaciones sobre el derecho a la tierra y a una identidad única que no sea ni danesa ni escandinava", concluye la experta.

Porque detrás del barniz de la modernización se esconde una parte oscura de racismo y paternalismo que la opinión pública danesa ha ignorado durante mucho tiempo: adopciones forzadas, acogida de niños groenlandeses, discriminaciones… Los últimos años han estado marcados por una serie de escándalos que han afectado duraderamente a las relaciones entre los dos territorios.

Mea culpa danesa

Entre los casos más delicados se encuentra el de la esterilización forzada de miles de mujeres inuit entre 1960 y principios de la década de 1990. "El caso de los dispositivos intrauterinos" salió a la luz en 2017, gracias al testimonio de Naja Lyberth, a quien un médico danés le colocó un dispositivo anticonceptivo cuando solo tenía 14 años.

Con el pretexto de la liberación sexual, en realidad se trataba de reducir la natalidad de los indígenas, que se reduciría a la mitad en pocos años. Según un informe de historiadores, más de 4000 mujeres inuit se vieron afectadas por estas campañas de esterilización forzada, que causaron daños psicológicos y físicos irreversibles a las víctimas.

Ante estas revelaciones, el Gobierno danés, que a menudo ha vacilado ante las reivindicaciones de los groenlandeses, ha optado por calmar las tensiones reconociendo su responsabilidad, lo que abre la vía a las indemnizaciones.

"Dinamarca se ha centrado recientemente más en la historia colonial, con una conciencia cada vez mayor de que era necesario escuchar mejor las reivindicaciones de los groenlandeses", señala Astrid Nonbo Andersen, recordando que ya en 2013 Nuuk y Copenhague acordaron la creación de una comisión de reconciliación.

Más allá del contexto de las presiones estadounidenses, "hay una verdadera sinceridad histórica" en este arrepentimiento, confirma Pia Bailleul. "La actitud de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se inscribe en este movimiento de colaboración que también se corresponde con la orientación política del Gobierno de coalición groenlandés, liderado por el Partido Demócrata, en el poder desde 2021″.

Quedan las frustraciones de un territorio autónomo que se enfrenta a multitud de retos sociales: el fuerte aumento de los precios inmobiliarios, el envejecimiento de la población, la pobreza, el alcoholismo… La isla también tiene la particularidad de tener una de las tasas de suicidio más altas del mundo: 81 por cada 100 000 habitantes, frente a solo 10,8 en Dinamarca.

Vínculos "íntimos"

Sin embargo, Donald Trump no ha logrado sacar partido del resentimiento de una parte de los groenlandeses hacia Copenhague. A pesar del camino trazado desde 2009 hacia la independencia y la firma de un tratado de autonomía reforzada, la tutela de Dinamarca sigue siendo preponderante.

Copenhague conserva prerrogativas esenciales, especialmente en materia de defensa, política exterior y justicia. Dinamarca también garantiza una subvención anual que representa cerca del 60 % del presupuesto de Groenlandia, es decir, una media de 4000 millones de coronas danesas al año (unos 535 millones de euros). Este apoyo financiero contribuye tanto a la estabilidad económica del territorio, cuya economía sigue siendo poco diversificada a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido, como a un sentimiento de dependencia persistente.

Para ganar libertad en el ámbito económico, Groenlandia busca reforzar su sector pesquero, principal recurso del territorio, pero también desarrollar el turismo y el sector energético.

"El funcionamiento del país está muy vinculado a Dinamarca. Existen acuerdos específicos con escuelas y universidades danesas. También hay que entender que, en Groenlandia, todo el mundo tiene familiares daneses o nacidos en Dinamarca, o bien posee una casa allí. La vida de los groenlandeses está íntimamente ligada a Dinamarca", afirma Pia Bailleul.

Por mucho que Donald Trump repita que Washington "necesita Groenlandia" para garantizar su seguridad, "no es fácil romper los lazos educativos, familiares y económicos que existen entre Groenlandia y Dinamarca", opina Astrid Nonbo Andersen.

Lejos de empujar a los groenlandeses a los brazos de los estadounidenses, la agitación del inquilino de la Casa Blanca parece haber reforzado sobre todo el matrimonio de conveniencia entre Nuuk y Copenhague, que acaba de anunciar el envío de refuerzos del ejército al territorio autónomo y ha conseguido que varios países europeos pongan en marcha una misión militar.

Aunque los groenlandeses han optado claramente por Dinamarca y la UE en este contexto turbulento, las aspiraciones a medio plazo de los habitantes de la isla siguen intactas.

"No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", recordaron los líderes de los cinco partidos groenlandeses representados en el Parlamento local: los cuatro que forman parte del Gobierno y el partido de la oposición, que es partidario de una independencia rápida. "El futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés".

*Adaptado de su original en francés

