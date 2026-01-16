La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, reiteró el apoyo del bloque europeo a la isla de Groenlandia. Según la mandataria, el Ártico y su seguridad son "cuestiones clave" para el ente comunitario. Por ello, insistió en que la región puede contar con la UE "política, económica y financieramente".

Dichas intenciones, según Von der Leyen, ya estaban recogidas, dijo, incluso antes de que Washington mostrara interés en la zona. La política alemana explicó que la Comisión Europea ha propuesto duplicar el apoyo a Groenlandia en su borrador presupuestario para el periodo 2028-2034, presentado meses antes de que comenzaran las amenazas de Trump hacia la isla ártica.

La lideresa del Ejecutivo europeo también consideró que la UE "tiene una buena reputación" en Groenlandia y cuenta con una excelente cooperación con sus autoridades. "Por eso, continuaremos nuestro trabajo respecto a la seguridad del Ártico con nuestros aliados y socios, incluyendo a Estados Unidos", dijo desde Limassol (Chipre), donde viajó con ocasión de la Presidencia de turno chipriota del Consejo de la UE.

Otro alto cargo de la diplomacia de Bruselas, Anitta Hipper, destacó que “Groenlandia forma parte del territorio del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, en principio está cubierta por la cláusula de solidaridad mutua del artículo 42.7 del Tribunal de la UE. Sin embargo, actualmente la cuestión no se plantea”.

Varios países europeos enviaron pequeños contingentes militares a Groenlandia, en respuesta a la posición danesa de establecer una presencia “amplia y permanente” de la OTAN para proteger la isla.

Por su parte, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha restado importancia a los movimientos militares europeos describiéndolos como “tropas de reconocimiento”. Aún así, la ministra de La Moncloa dijo que no descarta que España participe en la misión militar. “Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", declaró, no obstante.

Respuesta de Washington

Sin avances en la reunión del miércoles entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia –que se saldó con la creación de un grupo de trabajo para abordar las "discrepancias" con Washington– el mensaje de mandar tropas al territorio groenlandés fue recibido en la Casa Blanca con aparente indiferencia.

"No creo que la presencia de tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni que afecte en absoluto a su objetivo de adquirir Groenlandia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

En cuanto a la reunión, Leavitt fue clara en la interpretación de la Casa Blanca de establecer dicho grupo de trabajo para avanzar en unas “conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia”.

Trump, por su parte, ya reiteró en declaraciones posteriores al encuentro su afirmación de que no se podía confiar en Dinamarca para proteger su territorio autónomo –Groenlandia– si Rusia o China quisieran ocuparlo.

Por ello, el Kremlin también declaró, mediante Maria Zakharova, que ni Rusia ni China habían dicho nunca que tuvieran planes de ocupar Groenlandia.

Los ciudadanos estadounidenses, por su parte, también se han expresado a través de una encuesta realizada por la cadena ‘CNN’. En ella, se afirma que el 75 por ciento de los encuestados se opone a que su país “intente tomar el control de Groenlandia”, incluido un 52% que rechaza rotundamente la idea.

Con Reuters, AP y EFE

