“Es un gran honor para mí anunciar que se ha formado la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la Junta más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar", escribió Trump en un breve mensaje en su red Truth Social que no añade más detalles al respecto.

El miércoles los representantes del Gobierno Trump también explicaron que se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir el presidente estadounidense.

También afirmaron que dentro de unas dos semanas se publicará más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipular el plan de Trump.

Esta semana, el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un Gobierno de tecnócratas, bautizado como Comité Nacional para la Administración de Gaza, sin presencia de Hamás.

En otro mensaje separado, Donald Trump expresó lo siguiente respecto al porvenir del enclave palestino: “Como presidente del Consejo de Paz, respaldo a un Gobierno Palestino Tecnocrático de reciente nombramiento, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el Alto Representante del Consejo, para gobernar Gaza durante su transición. ¡Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro PACÍFICO! Con el apoyo de Egipto, Turquía y Qatar, lograremos un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás, que incluirá la entrega de TODAS las armas y el desmantelamiento de CADA túnel. Hamás debe cumplir INMEDIATAMENTE sus compromisos, incluida la devolución del último cuerpo a Israel, y proceder sin demora a la desmilitarización total. Como he dicho antes, pueden hacerlo por las buenas o por las malas. El pueblo de Gaza ha sufrido lo suficiente. El momento es AHORA”, posteó en Truth Social.

Protestas contra los despidos de la UNRWA en Gaza

Decenas de palestinos protestaron este jueves en la ciudad de Gaza contra la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) por el despido este enero de 571 de sus trabajadores -muchos profesores-, que salieron de la Franja palestina al inicio de la ofensiva israelí pero continuaban hasta ahora vinculados a la organización.

Con pancartas de 'no al despido arbitrario, sí a la justicia', 'los recortes de UNRWA afectan a los refugiados palestinos' o 'despedir a las víctimas es un delito' y banderas palestinas, una decena de mujeres y hombres gazatíes de diferentes edades, muchos acompañados con sus hijos, se concentraron para protestar contra los despidos de trabajadores de la agencia de la ONU.

"Cuando alguien sale de Gaza la gente suele preguntar por qué lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren una vida en paz. Además aquí la guerra no ha acabado", exclama detrás de una de estas pancartas una joven palestina en referencia a la salida de los profesores del enclave palestino.

Los 571 trabajadores a los que la UNRWA decidió rescindir su contrato se encuentran fuera de Gaza, muchos de ellos afincados en Egipto, y son en su mayoría profesores que escaparon de la Franja al inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, confirmó a la agencia de noticias EFE el portavoz de la agencia, Jonathan Fowler.

"En enero, 571 empleados locales de UNRWA fueron informados de su separación de la agencia con efecto inmediato. Ninguno de estos empleados se encuentra ahora en Gaza. Aunque la mayoría no pudo realizar sus tareas a distancia debido a la naturaleza de sus trabajos, permanecieron en la nómina de UNRWA hasta el 1 de marzo de 2025 y ahora formalizamos su salida", detalló Fowler.

Y agregó: "Recibirán fondos en forma de indemnizaciones por despido, prestaciones por separación del servicio y prestaciones de jubilación".

La decisión llega, según explica este portavoz, porque para la UNRWA era "imposible prever cuándo o si alguno de estos miembros del personal reanudaría sus funciones en Gaza", ya que no tienen garantizado volver a poder entrar en el enclave, incluso si Israel decide reabrir el paso de Rafah con Egipto.

EFE

