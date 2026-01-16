Una semana después de que Teherán cortara de cuajo toda comunicación por Internet para su población, ante unas protestas que ya se saldaron con la muerte de 3.428 personas, según cifras de organizaciones independientes, una cifra que no respalda el Ejecutivo, los iraníes siguen protestando.

Desde el jueves pasado, la población ha tenido acceso únicamente a una red interna nacional limitada a servicios locales y medios estatales. Las llamadas locales han estado disponibles solo en ciertos momentos, pero por las tardes y las noches —franjas de mayor actividad en las protestas— también quedaron suspendidas.

Por ello, el actual corte representa el mayor periodo de desconexión del país con el mundo exterior hasta la fecha. Una desconexión que afecta también a las llamadas internacionales y a los mensajes de texto internos. El acceso a plataformas como WhatsApp, X e Instagram se ha visto totalmente restringido, así como aplicaciones que servían para eludir la censura.

Aunque el Gobierno justifica la medida como mecanismo para prevenir una presunta intervención extranjera y sofocar protestas supuestamente organizadas desde fuera, ciudadanos consultados por la agencia EFE sostienen que el objetivo es impedir que se conozca fuera del país lo que realmente ocurre.

La medida no es nueva para la mayoría de la población. Las manifestaciones ocurridas en 2019 por el alza en los precios –especialmente, del petróleo– también propiciaron la suspensión del servicio durante varios días.

Como contramedida, Francia ya estudia enviar terminales satelitales Eutelsat al país, mientras algunos ciudadanos aseguraron haberse podido conectar a al servicio de Internet satelital Starlink, propiedad de Elon Musk.

Respuesta en las Naciones Unidas

El representante permanente adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que su país responderá con una acción "decisiva" y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa.

"Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y legal en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU (que recoge el derecho a la legítima defensa)", expresó.

“Incitación a la violencia”, “desestabilización interna” o “amenaza explícita de acción militar”: El funcionario de Teherán justificó las medidas policiales emprendidas por el Ejecutivo, rechazó las acusaciones vertidas contra su gobierno y culpó al Estado Islámico de las muertes de manifestantes. Porqué para él, las protestas comenzaron de manera pacífica pero fueron posteriormente "secuestradas" por grupos armados organizados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles desde el Despacho Oval que “las matanzas están deteniéndose”. Pero, al mismo tiempo, no ha descartado el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia. Su representante ante la ONU, Mike Waltz, dijo durante su intervención que "todas las opciones están sobre la mesa" para “detener la masacre”.

Con Reuters y EFE

