El Gobierno de Cuba recibió este jueves los restos de los 32 militares asesinados durante la operación militar de fuerzas estadounidenses en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas. El Gobierno cubano decretó dos días de homenaje a los soldados y prevé varios actos conmemorativos, como un tributo y oportunidad para reafirmar la unidad nacional ante las amenazas del presidente Donald Trump contra la isla.

Los cuerpos de los 32 soldados arribaron cerca de las 7 de la mañana (hora local) al aeropuerto internacional José Martí de La Habana a bordo de un avión que también trasladó desde Caracas a un grupo de soldados heridos en la operación. Los soldados formaban parte del equipo de seguridad del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a territorio estadounidense y espera juicio por cargos de conspiración y tráfico de drogas.

Al menos un par de funcionarios llegó en silla de ruedas, según mostraron las imágenes de la televisión estatal. Es la primera vez que el Gobierno comunista de la isla reconoce el número de funcionarios muertos en la operación estadounidense.

Soldados con guantes blancos descendieron de la aeronave cargando las urnas con los restos de los militares, mientras trompetas y tambores sonaron de manera solemne, en una recepción a la que asistieron el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su predecesor, Raúl Castro Ruz, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, entre otras autoridades de la isla.

Trompetas y tambores sonaron solemnemente el jueves en el aeropuerto de La Habana mientras soldados cubanos con guantes blancos salían de un avión llevando urnas con restos mortales. Los medios cubanos no han precisado el número de heridos ni detalles sobre el estado de los que regresan. El gobierno cubano considera a los militares como “héroes”.

"En aquellas horas difíciles, en la madrugada del 3 de enero, la agresión y el horrible ataque ensombrecieron a Venezuela, fueron nuestros combatientes leales a Fidel, a Raúl, al Partido y al legado del internacionalismo que ha marcado cada etapa de la revolución cubana”, dijo el Ministro del Interior, el mayor general Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Tributos y una marcha antiimperialista ante amenazas del “enemigo” del norte

Los cuerpos de los 32 militares desfilaron en una caravana por las principales vías desde el José Martí hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para una vigilia pública. En las calles, largas filas de habaneros siguieron, incluso bajo una fuerte lluvia, el trayecto entre aplausos y el ondeo de banderas cubanas.

La vigilia se mantendrá hasta las 18:00 hora local como parte de los actos de homenaje nacional. La televisión estatal afirmó que a los fallecidos se les promoverá el grado militar de manera póstuma.

Las autoridades cubanas han dicho que esperan una manifestación masiva el viernes en la llamada ‘Tribuna Antiimperialista’, situada justo frente a la embajada de Estados Unidos. La concentración estará seguida de una "marcha del pueblo combativo", que recorrerá el Malecón y calles de la capital cubana. La última marcha de este tipo tuvo lugar en diciembre de 2024, en respuesta a la victoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

El gobierno estadounidense anunció el martes la llegada de ayuda humanitaria a la isla por un monto de 3 millones de dólares, como parte de la asistencia para la recuperación del país tras el paso del huracán Melissa durante noviembre pasado. Se prevé que un buque comercial también entregue alimentos y otros suministros.

Cuba había dicho el miércoles que las contribuciones se canalizarían a través del Gobierno, pero el funcionario de ayuda exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jeremy Lewin, dijo el jueves que Washington estaba trabajando con la Iglesia católica de Cuba para distribuir la ayuda, como parte de los esfuerzos de Washington por prestar asistencia directamente al pueblo cubano. La Habana ha acusado a la administración de Donald Trump de usar los envíos de ayuda con fines “oportunistas” y de manipulación política”.

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales.

