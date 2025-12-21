El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tomó atajos retóricos para evitar confirmar que su país tenga intenciones de provocar un cambio de gobierno en Venezuela, pero admitió que la presencia de Nicolás Maduro en Miraflores lesiona los intereses de Washington.

"Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos", respondió Rubio en una conferencia de prensa en la que hizo balance de sus primeros 11 meses en el Departamento de Estado, cuando fue consultado sobre las intenciones de la administración de Donald Trump de remover a Maduro del cargo.

Las palabras de Rubio se unen a declaraciones previas de Trump el 19 de diciembre, en las que reconoció que no podía descartar la posibilidad de una guerra con Venezuela.

Sin embargo, prefirió no referirse directamente a esa perspectiva, y cuando se le preguntó sobre las críticas de legisladores que consideran que el Gobierno no ha compartido suficiente información sobre la acumulación de fuerzas cerca de Venezuela y la operación Lanza del Sur, respondió que "no ha pasado nada que nos obligue a notificar al Congreso, obtener la aprobación del Congreso o cruzar el umbral hacia la guerra".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Rubió también descartó que Washington tenga preocupaciones sobre una posible escalada con Rusia en torno a Venezuela, a pesar de que Moscú dejó ver que consideraría una acción contra Maduro como un error fatal y mostró su oposición al bloqueo naval anunciado por Trump.

"Siempre hemos esperado que brindaran apoyo retórico al régimen de Maduro… (pero) no es un factor en cómo consideramos todo esto", afirmó Rubio.

Las palabras de Rubio se ganaron la condena del canciller venezolano Yván Gil, quien lo tildó de mentiroso y aseguró que las declaraciones sobre Venezuela ofrecidas durante su informe de gestión lo dejaban "muy mal parado".

"Es un experto en promover golpes de Estado, intervenciones, guerras eternas y 'cambios de régimen', y pretende arrastrar a Estados Unidos por ese camino", afirmó en su canal de Telegram Gil, quien reiteró que la administración Trump ha generado las actuales tensiones porque "buscan robar el petróleo, la tierra, los minerales y los recursos de Venezuela".

La guerra: una posibilidad abierta

"No la descarto, no". Con estas palabras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que mantiene sobre la mesa la posibilidad de una guerra en Venezuela, durante una entrevista telefónica con la cadena local 'NBC News'.

En la conversación, el líder de la Casa Blanca respondió inicialmente que no habla del tema, al ser cuestionado sobre la probabilidad de que el despliegue naval en el Caribe, los ataques contra supuestas narcolanchas y, más recientemente, la incautación de un petrolero venezolano, puedan conducir a una guerra con el país latinoamericano. Sin embargo, al ser presionado, confirmó que esa es una posibilidad.

Asimismo, el líder republicano sostuvo que habrá más incautaciones de petroleros. Al preguntársele un cronograma, Trump respondió: "Depende. Si son lo suficientemente insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos".

En esta ocasión, Trump también se negó a confirmar o negar si derrocar a Maduro es su objetivo final. "Él sabe exactamente lo que quiero (…) Lo sabe mejor que nadie", declaró.

La admisión de Trump de que no descarta una guerra con Venezuela es significativa y, en caso de dar ese paso, iría en contravía de lo que declaró durante su campaña de 2024, cuando aseguró que mantendría a Estados Unidos al margen de conflictos extranjeros.

Washington mantiene desde el pasado agosto el mayor despliegue naval en el Caribe en décadas, que desde septiembre ha estado seguido de al menos 28 ataques contra embarcaciones que, asegura trasladan drogas, aunque no ha mostrado pruebas al respecto. Esos asaltos han matado a más de 100 personas, incluyendo un ataque del pasado 2 de septiembre en el que el Ejército de EE. UU. remató a dos hombres que habían sobrevivido a una embestida inicial, lo que es ahora objeto de un escrutinio en el Congreso.

Desde que inició estas operaciones, la Administración Trump ha apuntado a Nicolás Maduro como presunto líder del narcotráfico, en concreto lo vincula con el llamado Cartel de los Soles, que el pasado noviembre clasificó como "organización terrorista". Sin embargo, EE. UU. No ha señalado abiertamente que la operación responda al derrocamiento del líder chavista que en innumerables ocasiones ha sido tildado por EE. UU. como "un dictador". Caracas acusa a Washington de buscar una excusa con el objetivo final de lograr "un cambio de régimen".

Tras amenazar con ataques por tierra en Venezuela, bajo la misma justificación de narcotráfico, en las últimas semanas Trump ha evitado responder sobre un despliegue de tropas en el suelo de ese país, aunque declaró que los días de Maduro "están contados". Y recientemente, el pasado 12 de diciembre, aseguró que los ataques por tierra contra narcotraficantes "van a empezar a suceder", pero que no necesariamente serían en Venezuela.

“Ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil. Eso va a empezar a suceder (…) No tiene por qué ser necesariamente en Venezuela, son las personas que traen drogas a nuestro país las que son el objetivo”, sostuvo en ese momento.

Leer tambiénTrump afirma que ataques por tierra contra narcotraficantes “van a empezar a suceder”

Petro responde a Maduro que no debe dar órdenes a los militares de Colombia

​​​​El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el jueves 18 de diciembre que Nicolás Maduro no debe dar órdenes al Ejército colombiano, en respuesta a un llamado del gobernante venezolano para que los militares de los dos países protejan "la soberanía", en medio de las amenazas de Estados Unidos.

"No, él no tiene que dar órdenes a los militares", afirmó Petro al ser consultado sobre si Maduro podría pedir apoyo directo a las Fuerzas Militares de Colombia.

El primer mandatario de izquierda de Colombia, que por años se mostró afín a los líderes chavistas, esta semana sorprendió al llamar por primera vez "dictador" a Maduro, mientras hacía referencia a las polémicas elecciones presidenciales de 2024 en las que la oposición enseñó actas recogidas en los centros de votación y denunció fraude.

En esta ocasión, Pero explicó que la relación entre los dos países solo puede construirse desde el respeto mutuo. "Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes a otro Ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia", remarcó Petro.

Sus declaraciones llegaron después de que el miércoles 17 de diciembre Maduro afirmara que la colaboración entre los militares de ambos países es esencial para garantizar la paz y la estabilidad de la región, en medio de la tensión con Estados Unidos por su despliegue aeronaval en aguas del mar Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico y las amenazas de una operación militar contra el Gobierno de Maduro.

"Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien; los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países", afirmó Maduro en un discurso transmitido en cadena nacional.

Leer también#VenezuelaHoy: Rusia ve una situación “potencialmente muy peligrosa” y espera que Trump no cometa un "error fatal"

México asume la sede de la Serie del Caribe 2026, ante tensiones entre EE. UU. y Venezuela

El país liderado por Claudia Sheinbaum asumirá la sede de la Serie del Caribe debido a la incertidumbre sobre si el evento podrá celebrarse en Venezuela según lo previsto, dadas las tensiones geopolíticas en ese país.

El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Salvador Escobar, confirmó el jueves que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe decidió trasladar el torneo a México.

El torneo, programado del 1 al 7 de febrero, se celebrará en Zapopan, un suburbio de Guadalajara, luego de que la Liga Mexicana del Pacífico ofreciera al país como sede alternativa.

Tres días antes, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció que Puerto Rico, República Dominicana y México habían decidido no asistir al torneo en Venezuela debido a las tensiones entre ese país y Estados Unidos.

El jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el bloqueo de los petroleros sancionados frente a las costas de Venezuela.

Leer tambiénMéxico recibirá la Serie del Caribe 2026 tras crisis Venezuela-EEUU

Con Reuters, EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más