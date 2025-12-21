Lo esencial:
- Estados Unidos y Rusia retoman diálogos sobre un posible fin de la guerra en Ucrania; la delegación rusa encabezada por Dmitriev se reunirá con Steve Witkoff y Jared Kushner, con posible participación de Marco Rubio.
- Zelenski afirma que EE. UU. plantea un posible nuevo esquema de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, con participación estadounidense y posiblemente europea.
- Un segundo dron de origen desconocido fue hallado estrellado en menos de 24 horas en el noroeste de Turquía.
- Ucrania afirmó haber atacado con drones un yacimiento petrolero ruso en el mar Caspio.
- Un ataque ruso con misiles balísticos contra instalaciones portuarias en Odessa dejó 8 muertos y 27 heridos.
Este minuto a minuto finalizó. A continuación los hechos más relevantes de la jornada del 20 de diciembre relacionados con la guerra en Ucrania y las conversaciones que buscan un acuerdo para su fin:
Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales
Compartir esta nota