Avanza el escrutinio especial de las elecciones presidenciales de Honduras, a pesar de los cuestionamientos de varios sectores políticos.

Este sábado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país centroamericano informó que con el 99,87% de las actas revisadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, cuenta con el 40,28% de los votos; mientras que el aspirante por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, obtuvo el 39,58% de los sufragios.

A su vez, el boletín más reciente del organismo electoral indica que la candidata oficialista, Rixi Moncada, logró apenas el apoyo del 19,13% de los ciudadanos, que acudieron a las urnas el pasado 30 de noviembre.

De este modo, la diferencia entre Asfura y Nasralla actualmente es de 23.513 votos. Sin embargo, es pertinente aclarar que ambos líderes políticos continúan reclamando el triunfo, en tanto otros sectores ligados Moncada y la presidenta Xiomara Castro han denunciado irregularidades en el desarrollo de los comicios.

Desde el jueves 18 de diciembre se lleva a cabo el conteo especial de los votos de 2.792 actas electorales, que presuntamente tendrían inconsistencias.

Los nuevos resultados que son publicados poco a poco por el CNE muestran una reducción de la ventaja de Asfura sobre Nasralla, ambos de conservadores, pues en los informes iniciales el líder del Partido Nacional tenía alrededor de 40.000 votos más que su rival del Partido Liberal.

Nasralla sigue reclamando la victoria, mientras Xiomara Castro asegura que respetará los resultados

Otro punto a tener en cuenta, es que a pesar de que haber cuestionado duramente el proceso electoral y de haber puesto en duda la entrega del poder, Xiomara Castro anunció el jueves que aceptará los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral y que liderará una transición con el nuevo Gobierno a inicios del 2026.

Mientras tanto, el aspirante derechista Salvador Nasralla sigue reclamando haber ganado la elección presidencial.

“Así que nadie tiene miedo de seguir aplicando la ley para que se cumpla la voluntad de 8 millones de Hondureños y más de tres y medio millones de votantes que votaron por el Partido Liberal Honduras”, escribió el antiguo presentador de televisión en un mensaje en su cuenta de X, en el carga contra Ana Paola Hall, una de las consejeras del Consejo Nacional Electoral.

Por su parte, también la izquierdista, Rixi Moncada, quien se presentó ante la ciudadanía como la continuidad de los Gobiernos de Xiomara Castro y su esposo Manuel Zelaya, ha argumentado a lo largo de la semana, que en su país se desarrolló un “golpe electoral”, y que de ninguna manera aceptará los resultados publicados por el CNE.

Estados Unidos niega y revoca visas a funcionarios electorales

En medio de la incertidumbre por la cual transita el país centroamericano, Estados Unidos decidió revocar la visa de entrada al país a Mario Morazán, uno de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras.

En un comunicado publicado por el Departamento de Estado de la Administración Trump, se esgrime que acusa al funcionario judicial de “socavar la democracia en Honduras al obstaculizar el recuento de votos", razón por la cual se tomó la decisión administrativa.

Así mismo, el Gobierno estadounidense anunció que negó la visa a Marlon Ochoa, uno de los tres Consejeros del CNE, por también “intentar socavar la democracia de Honduras”.

Durante el proceso de conteo y reconteo de los votos, el consejero Ochoa también ha sido sindicado por sus pares, Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y Cossette López, de entorpecer las labores de la institución.

En revancha, Ochoa aseveró en una rueda de prensa este viernes 19 de diciembre, que condena la medida de la Casa Blanca y ratificó su posición de catalogar la elección como “la más sucia en la historia de este país”.

Por otra parte, cabe señalar que durante la campaña electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró en varias ocasiones su apoyo al candidato conservador Nasry Asfura.

Sumado a esto, días antes de las votaciones, la Casa Blanca decidió indultar al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, antiguo líder del Partido Nacional, quien cumplía una condena de 45 años de cárcel en el país norteamericano, luego de ser condenado por delitos ligados al narcotráfico.

Una postura de Washington que ha sido duramente criticada, tanto por la presidenta Castro como por la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, quienes argumentan que ha habido un intento de injerencia por parte de Estados Unidos en la democracia de su país.

Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos de diferentes sectores del espectro político de Honduras, por ley el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para publicar los resultados definitivos de las elecciones desarrolladas el 30 de noviembre, en donde millones de ciudadanos sufragaron para elegir un nuevo jefe de Estado, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados del Legislativo, y 20 congresistas del Parlamento Centroamericano.

Con EFE, AP y medios locales

