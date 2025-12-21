Los líderes de Mercosur alinean su estrategia de negociación con la Unión Europea y examinan el futuro del mecanismo de integración económico y comercial.

Este sábado 20 de diciembre, los presidentes de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia se reunieron en la ciudad de Foz do Iguaçu para discutir los asuntos más relevantes para el bloque económico sudamericano.

En el centro de las discusiones se encuentra la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya consecución se esperaba esta semana, pero tuvo que ser aplazada tras no haber consenso dentro de los miembros de los Veintisiete.

En consecuencia, este sábado los seis países del sur del continente americano expresaron su decepción por el aplazamiento de la ratificación del documento que lleva 26 años en discusión.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Aunque a su vez, Mercosur declaró por medio de un comunicado conjunto que “mantiene su confianza en que la Unión Europea finalizará sus trámites internos que le permitan firmar el Acuerdo, para que la Presidencia Pro Tempore de turno y los Estados partes puedan eventualmente fijar una posible fecha para la firma del acuerdo”.

"Seguiremos esperando en el altar, pero no podemos esperar solamente a la Unión Europea, hay muchos países y regiones donde estamos más cerca de un acuerdo", dijo Santiago Peña, presidente de Paraguay, que este sábado recibió de Lula la presidencia de la entidad.

A su vez, el mandatario argentino, Javier Milei, cuestionó la rigidez de las reglas de negociación del Mercosur para realizar acuerdos de libre comercio.

"La experiencia demuestra que cuando el Mercosur intenta avanzar de manera monolítica, los procesos se dilatan y las oportunidades se pierden. La relación con la Unión Europea es un caso testigo de esa lentitud, porque tras décadas de negociaciones no hemos podido terminar de materializar un acuerdo comercial", argumentó el libertario.

En el marco de la cumbre, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que ha sido uno de los líderes que más ha presionado por lograr la firma del convenio, señaló que recibió una carta de la Comisión Europea, que asegura que el acuerdo se rubricará en enero.

“Los líderes europeos han solicitado más tiempo para debatir medidas adicionales de protección agrícola. Ayer recibí una carta de los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, en la que ambos expresan su esperanza de que el acuerdo se apruebe en enero. Sin voluntad política y sin valentía por parte de los líderes, no será posible concluir una negociación”, declaró el jefe de Estado de la principal economía del Mercosur.

La Unión Europea intenta ponerse de acuerdo con respecto al acuerdo con Mercosur

Según el Gobierno de Brasilia, la misiva firmada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirma que los países de su bloque económico se encuentran haciendo todo lo posible para subsanar los reparos que existen actualmente sobre el documento.

De igual forma, los líderes europeos le pidieron al jefe de Estado de la potencia sudamericana que hiciera un llamado a la calma dentro de Mercosur.

"En ese sentido, esperamos que tenga la oportunidad de hacer consultas con los otros socios del Mercosur en Foz do Iguaçu para ayudar a llevar estos preparativos a cabo, en el espíritu de unidad y de responsabilidad compartida con este paso histórico", asegura la carta.

Sin embargo, aún no es claro si Francia e Italia, dos de los países que se mostraron recelosos de finiquitar el acuerdo, cambien de parecer dentro de los próximos meses.

Algunos analistas advierten que el Gobierno de Giorgia Meloni tendría la llave para destrabar las negociaciones, debido a que su voto sería crucial para inclinar la balanza a favor de la firma del acuerdo.

“La apuesta está en Meloni, la apuesta está en Italia y ver si realmente una negociación interna de la Unión Europea logra cambiar el bloqueo de Italia, que por mayoría calificada es la que tiene el poder de decidir si se avanza o no se avanza. Yo creo que la discusión tiene que ver con la agenda interna de la Unión Europea”, aseguró a France 24, Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales especializado en Mercosur.

Otro país en donde existen fuertes reticencias a la puesta en marcha de lo negociado es Francia, en donde miles de agricultores han salido a las calles para pronunciarse en contra del posible impacto negativo para sus finanzas, que acarrearía la entrada de los productos alimenticios sudamericanos.

Las manifestaciones que han empujado a la Administración de Emmanuel Macron a rechazar lo que estaba pactado.

“Lo dije en Bruselas: el texto del acuerdo UE-Mercosur no es aceptable. Nos han concedido un aplazamiento. Garantías sólidas, reciprocidad, controles e ingresos para nuestros agricultores: seguiremos luchando para hacer cumplir estos requisitos de sentido común”, escribió este viernes el jefe de Estado en su cuenta de X.

Si se firma, el acuerdo comercial cubriría un mercado de 780 millones de personas y una cuarta parte del producto interno bruto del mundo, y eliminaría progresivamente los aranceles sobre buena parte de los bienes comerciados entre los dos bloques.

Mercosur busca nuevos mercados ante la tardanza de la Unión Europea

Como respuesta a las dilaciones de los Veintisiete para finiquitar el acuerdo económico, este sábado el Mercosur anunció sus intenciones de acelerar sus charlas para lograr acuerdos de comercio con otros países del mundo.

El presidente de Brasil aseguró que actualmente hay tratativas en curso con Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido y Vietnam, que según lo acordado hoy en Foz do Iguaçu, deberán agilizarse a lo largo del 2026.

Los países integrantes de Mercosur manifestaron su interés en continuar la prospección de diálogos exploratorios con otros socios comerciales con potencial para incrementar la inserción del bloque en la economía internacional”, dice la declaración conjunta firmada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia.

Por otra parte, Brasil transfirió la presidencia Pro Tempore de la entidad a Paraguay, por lo que de lograrse cerrar el acuerdo comercial con la Unión Europea, este se firmaría en la nación liderada por el presidente Santiago Peña.

Con EFE, AP y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más