En las últimas semanas, activistas británicos de extrema derecha han intensificado sus esfuerzos para detener la migración no regulada en el Canal de la Mancha viajando al norte de Francia con el fin de disuadir a los migrantes de cruzar.

En vídeos publicados en las redes sociales se ve a miembros del grupo de extrema derecha ‘Raise the Colours’ en Normandía afirmando haber encontrado y destruido pequeñas embarcaciones que habrían cruzado el Canal y enfrentándose directamente a supuestos migrantes indocumentados.

Los activistas afirman ser una “fuerza civil de control fronterizo” cuyo objetivo es “detener la invasión de inmigrantes ilegales” que llegan al Reino Unido.

Afirman que las autoridades francesas y británicas no están haciendo lo suficiente para detener la migración irregular a través del Canal.

Sin embargo, las asociaciones de apoyo a los migrantes afirman que la falta de acción de los Gobiernos competentes para detener al grupo está “fomentando prácticas violentas y xenófobas”.

“Se trata de personas que vienen a Francia con la intención expresa de cometer delitos como el acoso. Son una amenaza para el orden público”, afirmó un portavoz de L’Auberge Des Migrants (La Posada de los Migrantes, por su traducción del francés), una de las nueve asociaciones que emitieron un comunicado en el que pedían a Francia y al Reino Unido que tomaran medidas contra el grupo.

“Las medidas que están tomando [las autoridades] son totalmente insuficientes en vista de las amenazas reales que representan los miembros de este grupo de extrema derecha”, añadieron.

Pequeñas embarcaciones

En la última década, el Canal de la Mancha se ha convertido en la principal vía de entrada de inmigrantes ilegales al Reino Unido, con 37.000 personas que cruzaron en 2024, una de las cifras anuales más altas de los últimos diez años.

Las cifras son muy similares en toda Europa, donde la tasa de llegadas no autorizadas por mar ha aumentado rápidamente desde 2015, sobre todo en Italia, España y Grecia.

Las pequeñas embarcaciones, es decir, las lanchas neumáticas que se utilizan a menudo para transportar a los migrantes entre Calais y Dover, se han convertido en un tema especialmente controvertido en el Reino Unido.

La extrema derecha británica lleva años difundiendo la idea de que estas embarcaciones están llenas de supuestos delincuentes que suponen una amenaza para la sociedad británica, especialmente para las mujeres y los niños.

Para una “minoría significativa” de los votantes británicos, las pequeñas embarcaciones se han convertido en el símbolo de la idea de “que el Gobierno del Reino Unido ha perdido el control de sus fronteras y que muchos de los que intentan entrar en el país proceden de países cuya cultura y religión se consideran ajenas y peligrosas”, afirma Tim Bale, profesor de política de la Universidad Queen Mary de Londres.

En medio de la creciente popularidad del partido de derecha Reform UK, la cuestión también ha pasado a dominar la política dominante, y el Gobierno de Keir Starmer ha anunciado numerosas medidas para disuadir los cruces irregulares del Canal de la Mancha.

Operación ‘Overlord’

En un contexto de creciente sentimiento antiinmigración, Raise the Colours encabezó una campaña durante el verano para cubrir el Reino Unido con banderas nacionales.

El grupo ha negado que la campaña de izar banderas sea un intento de promover mensajes racistas, aunque la extrema derecha británica tiene una larga historia de utilizar las banderas nacionales como símbolo para promover sus valores.

En los últimos tiempos, estos incluyen “cuestiones como la gestión de las fronteras, la crítica a las políticas gubernamentales en materia de inmigración y temas patrióticos en general”, según Paul Jackson, profesor de historia del radicalismo y el extremismo en la Universidad de Northampton.

La campaña de denuncia se ha llevado a cabo “de una forma que casi reivindica el nativismo en los barrios y se utiliza para intimidar a la gente, dirigiéndose explícitamente a los migrantes”, añadió Aaron Winter, profesor titular de sociología en la Universidad de Lancaster.

En los últimos meses, el grupo ha documentado en Internet sus viajes a Francia, incluyendo retransmisiones en directo de miembros que se hacen pasar por periodistas acreditados para enfrentarse a presuntos migrantes irregulares y se esconden en las dunas de arena para observar la actividad nocturna en el Canal de la Mancha.

Un vídeo publicado en el canal de redes sociales del grupo a principios de noviembre muestra a un miembro vadeando las aguas poco profundas y gritando que los presuntos migrantes indocumentados que se encuentran en un barco a lo lejos son “potenciales violadores” y “asesinos”.

“¡No los queremos en nuestro país!”, grita, antes de pedir a los espectadores que se unan a la campaña y viajen a Francia.

A finales de noviembre, el grupo anunció que aumentaría sus actividades en Francia en una operación denominada ‘Overlord’, que también es el nombre en clave de la batalla de Normandía, en la que más de 160.000 soldados aliados desembarcaron en Francia para iniciar la liberación de Europa occidental durante la Segunda Guerra Mundial.

“Detengan los barcos”

Otro vídeo muestra cómo la Policía francesa detiene a los líderes del grupo para comprobar su identidad, antes de permitirles continuar.

“En cuestión de diez segundos, abrieron la ventanilla de su vehículo para seguir acosando abiertamente a los migrantes, a pesar de que la policía se encontraba a solo diez metros detrás de ellos”, afirmó el portavoz de L’Auberge Des Migrants.

“Hay una discrepancia sorprendente. Los migrantes, que están protegidos por la legislación internacional, son constantemente controlados, expulsados y dispersados [por la Policía]. Sin embargo, cuando aparecen grupos de extrema derecha, no se hace nada. Estas personas se mueven con total libertad por la costa, acosando a los exiliados en directo en las redes sociales”, afirmaron.

Los miembros de Raise the Colours fueron detenidos por la policía francesa durante unas horas el 5 de diciembre, antes de ser puestos en libertad.

El grupo ha afirmado en Internet que ha reunido a 5.500 personas que dicen estar dispuestas a viajar a Francia y “detener los barcos”. Además de pedir voluntarios, ha solicitado donaciones, chalecos antibalas, cámaras térmicas, drones y radios encriptadas.

Raise the Colours no respondió a la solicitud de comentarios de France 24.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

