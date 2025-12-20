El serbio Jezdimir Srdan fue sentenciado en Ecuador por tráfico de drogas en 2014. Recibió 17 años de prisión, pero su sentencia fue modificada por un juez que le concedió la prelibertad en 2018.

Hasta que nuevamente fue detenido el 20 de noviembre de 2024 por otro caso: lavado de activos relacionado con el tráfico de drogas. Recibido transferencias desde Alemania por un monto de 1,7 millones de dólares, dinero al que intentó darle apariencia de legalidad a través de la creación de compañías y la compra de bienes.

Para este caso hay tres abogados notificados como defensores de Srdan. Una de ellas, Dolores Vintimilla, quien acaba de casarse con Mario Godoy, que ya cumplía cinco meses en la Presidencia del Consejo de la Judicatura, el órgano de administración de justicia del Ecuador.

Vintimilla, señala el medio local Primicias, confirmó que fue parte de su defensa, pero que la dejó en noviembre de 2024 por su casamiento con Godoy, que lidera la función judicial.

El caso cayó en manos del juez Carlos Serrano, que recibió presiones de todo tipo. La más preocupante: un alto funcionario del Consejo de la Judicatura le sugirió que falle a favor del serbio. De acuerdo a una editorial publicada por Primicias, en la que describen todas las presiones en contra del juez, asegura que esas presiones están grabadas.

El 20 de noviembre se dio la última audiencia por este caso y Srdan amenazó de muerte, con una señal de su dedo en el cuello contra el magistrado, que quedó grabado en video.

Pese a esto, su seguridad fue retirada. Así lo dio a conocer en una carta de renuncia. “Se está poniendo en peligro mi vida e integridad al obligarme a continuar con las labores jurisdiccionales, fuente de mi situación de peligro, sin ningún tipo de resguardo personal”, dice la carta, en la que expresa su preocupación de que no aceptaran su renuncia al cargo.

Respuesta de la Función Judicial

Godoy, junto con su esposa, Dolores Vintimilla, se encuentran en un viaje por Qatar, en el que destacó, según el funcionario, los avances en el combate a la corrupción.

Sobre las denuncias del juez anticorrupción, hubo dos comunicados. El primero del Consejo de la Judicatura que dijo que envió a la Fiscalía el caso para que se investigue, que el Ministerio del Interior realice el análisis del riesgo del magistrado y su familia para que se retome su seguridad.

El segundo llegó con firma del propio Godoy, en el que explica que la decisión del retiro de la seguridad a Serrano “es competencia exclusiva de otra institución”. Además, explicó que su renuncia no fue aceptada porque “el magistrado mantiene causas de conmoción social que requieren la emisión de sentencias por escrito”.

Otras presiones a jueces

Otros casos de presiones judiciales saltaron durante la gestión de Mario Godoy desde que asumió el Consejo de la Judicatura. En diciembre de 2024, en medio de la disputa legal con la entonces vicepresidenta Verónica Abad, la jueza Nubia Vera alertó que Godoy le habría entregado un modelo de sentencia que favorecía al Gobierno de Daniel Noboa.

Pero no lo entregó y, por ello, Abad pudo regresar a su labor. La Fiscalía, por este caso, notificó del inicio de una investigación previa contra Godoy.

Las denuncias del juez Carlos Serrano alertaron al parlamento ecuatoriano. Su presidente, Neils Olsen, convocó al Pleno legislativo para este domingo 21 de diciembre para que traten la moción para la comparecencia de manera presencial e indelegable dentro de los próximos ocho días término.

“La convocatoria se realiza ante la gravedad de las denuncias relacionadas con presuntas intromisiones en la administración de justicia y responde a la necesidad de que la máxima instancia del Parlamento pueda escuchar y recoger los aportes de todas las fuerzas políticas que conforman la Asamblea Nacional”, dice el comunicado emitido por la Asamblea Nacional.

Con medios locales.

