Lo esencial: 

  • Estados Unidos y Rusia retoman diálogos sobre un posible fin de la guerra en Ucrania; la delegación rusa encabezada por Dmitriev se reunirá con Steve Witkoff y Jared Kushner, con posible participación de Marco Rubio.
  • Un segundo dron de origen desconocido fue hallado estrellado en menos de 24 horas en el noroeste de Turquía.
  • Ucrania afirmó haber atacado con drones un yacimiento petrolero ruso en el mar Caspio. 
  • Un ataque ruso con misiles balísticos contra instalaciones portuarias en Odessa dejó 8 muertos y 27 heridos.

A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 20 de diciembre relacionados con la guerra en Ucrania y las conversaciones que buscan un acuerdo para su fin:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

