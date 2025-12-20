Lo esencial:

Estados Unidos y Rusia retoman diálogos sobre un posible fin de la guerra en Ucrania; la delegación rusa encabezada por Dmitriev se reunirá con Steve Witkoff y Jared Kushner, con posible participación de Marco Rubio.

con posible participación de Marco Rubio. Un segundo dron de origen desconocido fue hallado estrellado en menos de 24 horas en el noroeste de Turquía.

en menos de 24 horas en el noroeste de Turquía. Ucrania afirmó haber atacado con drones un yacimiento petrolero ruso en el mar Caspio.

Un ataque ruso con misiles balísticos contra instalaciones portuarias en Odessa dejó 8 muertos y 27 heridos.

A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 20 de diciembre relacionados con la guerra en Ucrania y las conversaciones que buscan un acuerdo para su fin:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más