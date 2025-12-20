La espera ha terminado, pero no del todo. El Departamento de Justicia activó este 19 de diciembre un portal con cientos de miles de archivos sobre el financiero y depredador sexual convicto Jeffrey Epstein, acatando el plazo otorgado por el Congreso hasta la media noche. Pero fue un cumplimiento parcial, porque todavía falta mucho material por publicar, incluyendo todo el que involucra al presidente Donald Trump.

El portal contiene fotografías, videos, documentos y otros registros, pero el fiscal general adjunto, Todd Blanche, reconoció que el Departamento de Justicia no alcanzaría a cumplir con el plazo fijado por la orden del Congreso, que fue luego refrendada con la firma de Trump.

En declaraciones a 'Fox News', Blanche explicó que habían publicado "varios cientos de miles" de documentos, pero que en las próximas semanas publicarían varios cientos de miles más.

Blance dirigió al Congreso una carta en la que explicó que el Departamento tardaría al menos dos semanas más en revisar el material antes de su publicación, pues la ley que dio origen a la liberación de los expedientes creó excepciones para casos en los que hubiera investigaciones en curso.

La tanda revelada en esta oportunidad incluye imágenes que ya se conocían inicialmente, incluso desde que Epstein fue procesado y condenado, como varias que muestran al expresidente Bill Clinton con jóvenes mujeres cuyo rostro ha sido protegido, o en una piscina junto a la compañera de Epstein, Ghisleine Maxwell, facilitadora en el tráfico sexual y también encarcelada.

Trump ha presionado para que avancen las investigaciones sobre las relaciones de Epstein con varios de sus adversarios políticos, como Clinton, a pesar de que ninguna de las víctimas los ha acusado hasta el momento de conducta sexual impropia.

Entre las novedades hay fotografías de varias celebridades de la música, como Michael Jackson, Diana Ross y Mick Jagger, pero a pesar de que ya está suficientemente documentada la amistad entre Epstein y Trump durante los años 90 y principios de los 2000, una búsqueda con el nombre del presidente arroja la respuesta "no se encontraron resultados".

Trump y varios de sus familiares aparecen en la agenda de contactos de Epstein, varias fotos juntos se han revelado yo, así como la muy difundida felicitación de cumpleaños con la silueta de un cuerpo femenino desnudo, y el nombre del mandatario figura en varios manifiestos del avión privado del financiero. Aun así, quedó fuera de este primer avance de resultados de las investigaciones sobre el depredador sexual.

El Departamento de Justicia asegura con una nota en el portal que "se han hecho todos los esfuerzos razonables" para proteger la información personal de las víctimas.

La publicación parcial generó críticas por parte de legisladores demócratas, como el líder de la minoría de este partido en el Senado, Chuck Schumer, quien cuestionó en un comunicado que "este conjunto de documentos fuertemente censurados publicados hoy por el Departamento de Justicia es solo una fracción de todo el cuerpo de pruebas".

Presión que dio frutos

Tras una sofocante presión de demócratas y republicanos, el presidente Donald Trump firmó el pasado 19 de noviembre un proyecto de ley que dio al Departamento de Justicia 30 días para publicar la mayoría de los archivos y comunicaciones relacionados con Epstein, incluida la investigación de su muerte en una cárcel federal de Nueva York en 2019, declarada oficialmente como un suicidio.

La aprobación de la ley fue una notable muestra de consenso bipartidista que superó meses de oposición de la Administración Trump. El republicano instó inicialmente a su partido, que controla ambas cámaras del Congreso, a oponerse a la ley, bajo el argumento de que la divulgación de investigaciones internas potencialmente sensibles podría sentar un precedente peligroso.

Trump fue amigo de Epstein hasta al menos 2004, por lo que su ruptura, a causa presuntamente de una disputa inmobiliaria, se produjo años antes de que Epstein fuera condenado en 2008.

Solo el 44% de los estadounidenses que se declaran republicanos aprueban el manejo que ha dado Trump al caso de Jeffrey Epstein, en comparación con su índice de aprobación general del 82% entre el grupo, según una encuesta reciente de Reuters/Ipsos.

No obstante, no se espera la liberación de la totalidad de los documentos, ya que la ley permitió retener la información personal sobre las víctimas de Epstein, así como cualquier material que pudiera poner en peligro la investigación en curso.

El Departamento de Justicia no ha manifestado cómo procederá la liberación de los archivos ni en qué momento del día se producirá.

Desde finales de noviembre, un grupo de abogados de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia estuvo destinado a la revisión de los archivos de Epstein, con vista a su publicación, detallaron a la agencia de noticias Reuters "dos fuentes informadas sobre el asunto".

Los funcionarios citados por la agencia británica manifestaron su preocupación por la posibilidad de que, debido a la rapidez de la respuesta, haya posibles errores o información personal identificable de las víctimas.

Publican nuevas fotos de Epstein: Gates, Chomsky y mujeres con frases en la piel

En la antesala de la divulgación que, por ley, debe hacer el Departamento de Estado este viernes sobre los archivos del caso Jeffrey Epstein, legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundieron más fotos del expediente del agresor sexual. El nuevo paquete de imágenes demuestra las conexiones que tenía Epstein con personalidades como el multimillonario fundador de Microsoft, Bill Gates, el profesor y activista político, Noam Chomsky, o el exasesor de Trump Steve Bannon.

Las fotos publicadas el jueves 18 de diciembre muestran a Epstein cocinando con el sultán Ahmed bin Sulayem —un empresario emiratí—, así como una cena de adinerados filántropos en 2011, entre los que figura Gates.

"Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca, y el Departamento de Justicia debe publicar los archivos de Epstein ya”

El material revelado incluye primeros planos de frases de 'Lolita', el libro que retrata la obsesión de un hombre por una niña de 12 años, escritas con tinta negra sobre la piel de una mujer, así como un hilo de mensajes de texto a altas horas de la noche sobre el envío de chicas a alguien identificado como "J" por 1.000 dólares cada una.

Pasaportes, visados y documentos de identidad de mujeres de Rusia, Marruecos, Italia, República Checa, Sudáfrica, Ucrania y Lituania completan la descripción de las 68 fotos liberadas.

Los demócratas del Comité, que advirtieron tener miles de imágenes más "tanto gráficas como mundanas", expresaron que las fotos publicadas el jueves "fueron seleccionadas para proporcionar al público transparencia sobre una muestra representativa de las fotos" y "para brindar información sobre la red de Epstein y sus actividades extremadamente perturbadoras".

"Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca, y el Departamento de Justicia debe publicar los archivos de Epstein ya”, declaró el representante de California, Robert García, principal demócrata del Comité de Supervisión.

Las 68 fotos se encuentran entre las aproximadamente 95.000 que los herederos de Epstein entregaron al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

La semana pasada, los demócratas encargados de la supervisión publicaron 19 fotos, incluyendo algunas del ahora presidente Donald Trump, quien las desestimó calificándolas de "nada del otro mundo".

El exasesor de Trump, Steve Bannon, y el expresidente demócrata Bill Clinton también aparecieron entre los archivos difundidos. Esos nombres habían sido vinculados previamente con Epstein, pero su aparición en las instantáneas fue interpretada como una prueba más comprometedora.

Antes de la divulgación de las primeras imágenes, los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron miles de correos electrónicos de Epstein, incluyendo uno en el que Epstein escribió que Trump "sabía de las chicas", sin aclarar qué significaba. Trump, en respuesta, acusó a los demócratas de promover el "engaño de Epstein" como una distracción.

Pero los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron más correos electrónicos el mismo día, incluido uno que decía que Trump visitó la casa de Epstein muchas veces, pero "nunca recibió un masaje", que era el nombre en con el que la trama del depredador sexual se refería a las agresiones sexuales cometidas contra las víctimas.

Trump fue amigo de Epstein hasta que tuvieron una pelea a mediados de la década de 2000, antes de la primera condena de Epstein en 2008. Trump no ha sido acusado de ninguna irregularidad y ha negado saber sobre el tráfico sexual de Epstein.

