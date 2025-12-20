Las fuerzas estadounidenses atacaron más de 70 objetivos del grupo Estado Islámico en Siria el viernes, en lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió como una "represalia muy seria" por un ataque que mató a tres estadounidenses el fin de semana pasado.

Washington dijo que un pistolero solitario del grupo militante llevó a cabo el ataque del 13 de diciembre en Palmira, sede de algunas ruinas antiguas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que en su día estuvieron controladas por combatientes yihadistas, en el que murieron dos soldados estadounidenses y un civil estadounidense.

En respuesta, Estados Unidos "atacó más de 70 objetivos en múltiples lugares del centro de Siria con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería", según informó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado.

"La operación empleó más de 100 municiones de precisión dirigidas contra infraestructuras y arsenales conocidos del ISIS", afirmó el Centcom, utilizando el acrónimo del grupo Estado Islámico.

Rami Abdel Rahman, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, declaró a la AFP que "al menos cinco miembros del grupo Estado Islámico murieron" en la provincia de Deir Ezzor, en el este de Siria, entre ellos el líder de una célula responsable de los drones en la zona.

Trump afirmó en una publicación en su red social Truth Social que Estados Unidos está "infligiendo una represalia muy severa, tal y como prometí, a los terroristas asesinos responsables", y que aquellos que ataquen a estadounidenses "Serán golpeados más duro de lo que nunca han sido golpeados".

El Centcom afirmó que las fuerzas estadounidenses y aliadas han "llevado a cabo 10 operaciones en Siria e Irak que han resultado en la muerte o detención de 23 terroristas" tras el ataque de Palmira, sin especificar a qué grupos pertenecían los militantes.

"No hay refugios seguros"

El ministerio de Asuntos Exteriores de Siria, aunque no ha comentado directamente los ataques del viernes, afirmó en una publicación en X que el país está comprometido con la lucha contra el grupo Estado Islámico y "con garantizar que no tenga refugios seguros en territorio sirio, y seguirá intensificando las operaciones militares contra él dondequiera que suponga una amenaza".

Los estadounidenses fallecidos en el ataque de Palmira el pasado fin de semana fueron los sargentos de la Guardia Nacional de Iowa William Howard y Edgar Torres Tovar, y Ayad Mansoor Sakat, un civil de Michigan que trabajaba como intérprete.

Trump, Hegseth y el alto mando militar general Dan Caine se encontraban entre los funcionarios estadounidenses que asistieron el miércoles a una solemne ceremonia en Estados Unidos.

El ataque fue el primer incidente de este tipo desde el derrocamiento del antiguo gobernante, Bashar al-Assad, en diciembre del año pasado, y el portavoz del ministerio del Interior sirio, Noureddine al-Baba, afirmó que el autor era un miembro de las fuerzas de seguridad que iba a ser despedido por sus "ideas islamistas extremistas".

El personal estadounidense que fue atacado prestaba apoyaba la Operación Inherent Resolve, una iniciativa internacional para combatir al grupo Estado Islámico, que se apoderó de amplias zonas del territorio sirio e iraquí en 2014.

Los yihadistas fueron finalmente derrotados por las fuerzas terrestres locales, respaldadas por ataques aéreos internacionales y otros tipos de apoyo, pero el grupo Estado Islámico sigue presente en Siria, especialmente en el vasto desierto del país.

Trump se ha mostrado escéptico durante mucho tiempo con respecto a la presencia de Washington en Siria, ordenando la retirada de las tropas durante su primer mandato, pero finalmente dejando las fuerzas estadounidenses en el país.

El Pentágono anunció en abril que Estados Unidos reduciría a la mitad el número de efectivos estadounidenses en Siria en los meses siguientes, mientras que el enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack, dijo en junio que Washington acabaría reduciendo sus bases en el país a una sola.

Las fuerzas estadounidenses están desplegadas actualmente en el noreste de Siria, controlado por los kurdos, así como en Al-Tanf, cerca de la frontera con Jordania.

Esta nota es una adaptación de su original en inglés

