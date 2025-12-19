El escrutinio especial avanza y por ahora la brecha entre los dos candidatos más votados se reduce. Con casi una semana de retraso, el personal del CNE y los delegados de los partidos políticos iniciaron el jueves 18 de diciembre el escrutinio especial de 2.792 actas electorales que presentaron inconsistencias —un 15% del total de los sufragios—. Unos 500.000 votos están siendo revisados en esta fase.

Con el 99,82 % de las actas escrutadas, el candidato Nasry Asfura–por quien Donald Trump pidió votar públicamente– obtiene 1.322.696 votos (40,40 %), seguido estrechamente por el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que suma 1.290.119 papeletas o el 39,40 %, según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), citados por la prensa local este 19 de diciembre.

"No caigan en ninguna irregularidad por promesa de obtener favores o ventajas a cambio"

En la tarde del jueves, Nasralla exigió en una conferencia de prensa que también se cuenten "los votos que están dentro de 8.845 urnas inconsistentes que representan 1,841,048 votos (cerca de la mitad de la totalidad de los sufragios)", según un conteo propio del Partido Liberal.

La consejera presidente del CNE, Ana Paola Hall, informó de reinicio del conteo con un mensaje en X dirigido a los miembros de las juntas. "No caigan en ninguna irregularidad por promesa de obtener favores o ventajas a cambio. De hacerlo, la responsabilidad será personal e individual", escribió Hall, antes de pedir el acompañamiento de los observadores y la ciudadanía en este proceso.

Hall detalló que el escrutinio especial había comenzado con la revisión de dos maletas electorales provenientes del Centro Evangélico Bethel, en La Ceiba, Atlántida, luego de haber sido pospuesto en varias ocasiones desde el 13 de diciembre debido a la imposibilidad de instalar las juntas de escrutinio y a disputas entre representantes partidarios. Los escrutadores, repartidos en 150 mesas, trabajan ininterrumpidamente en dos turnos de doce horas.

En la madrugada de este viernes, Hall volvió a pronunciarse en X, esta vez con un llamado a las Fuerzas Armadas, a las que pidió actuar "en estricto apego a la Constitución de la República y la Ley".

Esta solicitud se produjo después de que el Ejército cerrara filas con el Gobierno, con la destitución de un coronel que había desalojado una protesta de los seguidores de Libre en el Centro Logístico Electoral, en respuesta a la solicitud de la presidenta de Xiomara Castro de apartar del cargo a quien sofocara las manifestaciones.

Conteo especial en medio de tensiones

Si bien la votación del 30 de noviembre transcurrió con relativa fluidez, el recuento de votos ha estado plagado de problemas. La empresa contratada para supervisar el proceso retrasó el recuento de votos varias veces para realizar tareas de mantenimiento en su software. Los retrasos, así como la gran cantidad de actas inconsistentes, han alimentado la preocupación por la manipulación en un país con un historial de acusaciones de fraude electoral.

Una crisis poselectoral en 2017 provocó la muerte más de una veintena de personas y al menos 60 heridos, en medio de las protestas contra el presunto fraude electoral.

Las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han criticado los retrasos en el recuento de votos, pero no han expresado preocupación por un fraude sistemático.

La normativa electoral hondureña establece que el CNE debe proclamar un ganador antes del 30 de diciembre. En caso contrario, el conteo pasaría al Parlamento, que no convoca al pleno desde agosto por marcadas diferencias entre el partido oficialista y los principales grupos de la oposición —los partidos Nacional y Liberal–.

Más de noventa juntas integradas

para hacer escrutinios especiales. Miembros de Juntas: En sus manos tienen la voluntad popular que deben resguardar y no alterar. No caigan en ninguna irregularidad por promesa de obtener favores o ventajas a cambio. De hacerlo, la… pic.twitter.com/N4pMN4pVns — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 19, 2025

El presidente del Parlamento, Luis Redondo, del Partido Libre, anunció en la noche del jueves que "ante la falta de declaratoria formal, será la Comisión Permanente que convoque al pleno del Congreso Nacional para efectuar el escrutinio de cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)".

Redondo instaló en octubre una Comisión Permanente, con amplios poderes, integrada solamente por nueve de los 128 diputados del Parlamento. Pero el escrutinio en el legislativo es un escenario que descartan las autoridades electorales, que insisten en que los resultados se conocerán dentro del plazo legal.

"Respetaré al ganador": Xiomara Castro

"Considerando que los partidos tradicionales decidieron abandonar la tesis de voto por voto de las 19.167 actas presidenciales, respetaré al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral (CNE)". Con estas palabras, pronunciadas el jueves durante una ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, cambió de postura frente a los comicios generales del 30 de diciembre, que había anunciado que no reconocería tras denunciar un "golpe electoral".

Castro habló de una "transición pacífica" de poder, días después de que la candidata oficialista, Rixi Moncada, anunciara en una rueda de prensa la postura del Partido Libre de "desautorizar a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en transición gubernamental".

Un día antes del volantazo, Castro había convocado a los seguidores de Libre al palacio presidencial para protestar por un supuesto fraude electoral. "La democracia en Honduras está en serios problemas. Quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo el pueblo debe tomar", aseguró Castro ante miles de manifestantes vestidos de rojos que arengaban "voto por voto".

El cambio de postura presidencial llega tras múltiples llamados, no solo en el interior del país, a que se culmine el escrutinio de los votos y se proclame un vencedor, un proceso que no ha terminado por incidencias técnicas, sabotaje de los partidos y manifestaciones frente al Centro Logístico Electoral —donde se resguarda el material y se cuentan las actas—.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. advirtió, en una publicación en X del 17 de diciembre, de "consecuencias" ante "cualquier llamado a perturbar el orden público o la labor del CNE"

El gobernante Partido Libre y el Partido Liberal, cuyos candidatos son tercero y segundo respectivamente, han pedido el recuento "voto por voto" de la totalidad de las actas, algo que el CNE descartó, alegando impedimentos legales.

