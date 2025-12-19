Los medios británicos la llaman “asesina de frambuesas”, al reportar sobre la operación en la que fue detenida Zulma Guzmán, la empresaria colombiana acusada de doble asesinato.

¿Por qué Guzmán está acusada de envenenar a las menores?

Las autoridades colombianas, destaca 'Radio Nacional Colombia', indicaron que Guzmán Castro es requerida por el homicidio de Inés de Bedout, de 14 años, y a su amiga, Emilia Forero, de 13 años, quienes fallecieron días después de consumir una frambuesa con chocolate en un apartamento en Bogotá, el pasado 3 de abril.

Otra adolescente y un adulto joven también resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.

El medio explicó que el veneno habría sido inyectado directamente en la fruta antes de ser enviada por medio de una empresa de mensajería. El paquete llegó sin remitente, pero según el rastreo de las llamadas, informó el medio ‘El País’, se detectó una comunicación con el repartidor desde un número de Argentina que pertenecería a Guzmán Castro.

El ‘Daily Mail’ alega que la empresaria habría matado a las dos niñas en un "acto de venganza" después de un supuesto romance secreto de seis años con el padre de Inés, Juan de Bedout, que comenzó en 2014 y terminó poco antes de la muerte de su esposa.

Otros medios británicos han informado que la esposa de Bedout, Alicia Graham Sardi, murió misteriosamente también con talio en la sangre el 17 de agosto de 2021.

‘Daily Mail’ reportó que la mujer sufría pérdida de cabello y dolor en las piernas antes de su muerte a los 50 años.

¿Cuándo llegó Guzmán a Reino Unido?

Se conoce que Zulma Guzmán ingresó a Reino Unido el pasado 11 de noviembre, pese a estar prófuga de la justicia y tener sobre ella una orden de búsqueda internacional.

Su búsqueda internacional empezó desde que dejó Colombia el 13 de abril de este año. Después se desplazó por varias naciones de Europa y América. Primero habría pasado por Argentina y luego a España, según las declaraciones de la mujer en un mensaje de Whatsapp.

De acuerdo al medio argentino 'La Nación', Guzmán se instaló en Argentina desde 2023, pero realizó varios viajes fuera del país, la mayoría a Colombia.

El medio español ‘El País’ recoge dicho comunicado, en el que la mujer negó su participación en el crimen de las niñas. “Me acusan, me imagino, pues tuve una relación clandestina con el papá de una de las niñas”, afirmó.

La mujer dijo que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este 2025 inició una maestría en periodismo. “Me vine a España hace un mes largo, con escala en Brasil y fui a UK por mi hijo”, añadió.

‘The Sun’ informó que fue rescatada del río Támesis, en Londres, después de que las autoridades británicas emitieran una orden de arresto contra ella en el Reino Unido.

La encontraron poco antes de las 7:00, hora local, en el puente de Battersea. El medio cita un portavoz de la Policía Metropolitana, quien aseguró que “la Policía fue llamada a las 06:45 horas del martes 16 de diciembre por informes de una mujer en apuros en el puente de Battersea”.

“La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 horas y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida”, agregó el portavoz a ‘The Sun’.

Del lado colombiano, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que la Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal y la OCN INTERPOL, en coordinación con las autoridades del Reino Unido, lograron la ubicación de Guzmán, que tenía una notificación roja internacional.

“Esta persona es requerida por el presunto homicidio de dos menores de edad en Bogotá, cometido mediante envenenamiento con talio”, señaló Sánchez, al mencionar que esperarán a las decisiones de las autoridades británicas sobre la retención y captura, conforme a la cooperación judicial internacional. Esto con el fin de que enfrente la justicia en Colombia.

¿Cómo se produjo el hallazgo de la acusada?

Con EFE, medios locales

