El personal del Louvre votó en contra de continuar la huelga este viernes 19 de diciembre, según informaron representantes sindicales a la agencia de noticias AFP, lo que puso fin a tres días de interrupciones que han agravado los problemas del museo más visitado del mundo.

La dirección anunció que el Louvre, víctima de un vergonzoso robo a plena luz del día el pasado 19 de octubre, reabrió con normalidad este viernes.

El antiguo palacio real y sus 400 salas habían permanecido cerrados al público durante todo el pasado lunes 15 de diciembre, lo que provocó la frustración de miles de visitantes que esperaban ver ‘La Mona Lisa’ y otras obras.

El museo cerró sus puertas el martes como su día festivo habitual y reabrió solo parcialmente el miércoles 17 y el jueves 18 de diciembre, mientras el personal, descontento, insistía en sus demandas de mayor contratación y un mejor mantenimiento del vasto complejo de edificios.

Los dirigentes sindicales de la CGT y la CFDT afirmaron que el personal había votado en contra de otro día de paro, pero advirtieron sobre futuras huelgas debido al "progreso insuficiente" en las conversaciones con la dirección y el Ministerio de Cultura.

Desde el robo, siguen surgiendo dudas sobre si se pudo evitar y por qué las joyas de la corona hurtadas, con un valor de más de 100 millones de dólares, parecían estar tan mal protegidas.

