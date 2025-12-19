El Banco Central de Rusia anunció que demandará a todos los bancos europeos por el intento de utilizar los activos de Moscú congelados para financiar un préstamos a Ucrania.

La UE decide este jueves si usa activos rusos congelados para sostener a Ucrania y evitar un bache de financiación en el 2026.

El presidente Volodímir Zelenski afirmó que Ucrania encara un déficit de ayuda exterior de hasta 50.000 millones de euros en 2026.

Kiev se enfrentaría una reducción en la producción de drones si los líderes europeos no llegan a un acuerdo sobre el uso de activos rusos congelados, agregó Zelenski.

Ataques nocturnos ucranianos en la región rusa de Rostov dejan tres muertos y un buque de carga incendiado, según el gobernador.

Rusia lanza un ataque con drones contra la región ucraniana de Cherkasy, dejando seis heridos y provocando apagones, según el gobernador Ihor Taburets.