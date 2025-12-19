Lo esencial:

  • El Banco Central de Rusia anunció que demandará a todos los bancos europeos por el intento de utilizar los activos de Moscú congelados para financiar un préstamos a Ucrania.

  • La UE decide este jueves si usa activos rusos congelados para sostener a Ucrania y evitar un bache de financiación en el 2026.

  • El presidente Volodímir Zelenski afirmó que Ucrania encara un déficit de ayuda exterior de hasta 50.000 millones de euros en 2026.

  •  Kiev se enfrentaría una reducción en la producción de drones si los líderes europeos no llegan a un acuerdo sobre el uso de activos rusos congelados, agregó Zelenski.

  • Ataques nocturnos ucranianos en la región rusa de Rostov dejan tres muertos y un buque de carga incendiado, según el gobernador.

  • Rusia lanza un ataque con drones contra la región ucraniana de Cherkasy, dejando seis heridos y provocando apagones, según el gobernador Ihor Taburets.

  • Zelenski viajará el viernes a Varsovia para su primer cara a cara con el presidente Karol Nawrocki.

A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 18 de diciembre relacionados con la guerra en Ucrania y la reunión de los aliados europeos con Zelenski: 

Con EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

MIRA TAMBIÉN

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más