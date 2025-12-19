Lo esencial:
- En un discurso en el que elogió a Donald Trump, Vladimir Putin sostuvo que está abierto a un “acuerdo de paz” con Ucrania y que ahora depende de Kiev y Occidente.
- Sin embargo, Putin remarcó que no claudicará en sus exigencias, afirmó que su Ejército “avanza” en todos los frente de batalla en Ucrania y avisó que cumplirá todos sus objetivos en el vecino país.
- El líder del Kremlin calificó de “robo” el plan de ayuda al país invadido con activos rusos congelados en Europa.
- La UE aprobó un paquete de ayuda a Ucrania por 90.000 millones de euros, pero no hay acuerdo aún sobre el uso de activos congelados rusos para financiar a Kiev.
A continuación, las principales noticias de la invasión rusa a Ucrania, este viernes 19 de diciembre:
