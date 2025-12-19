Ucrania agradeció a la Unión Europea (UE) su decisión de proporcionarle 90.000 millones de euros (105.460 millones de dólares) de apoyo durante los próximos dos años, tras un acuerdo alcanzado por los líderes de los 27 países este viernes 19 de diciembre.

Tras conocer la decisión y después de que señalara que Kiev enfrentaría "un gran problema" si el bloque de 27 países rechazaba destinar los activos rusos congelados para seguir manteniendo a flote a su país, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó la importancia de que la UE aprobara la financiación con la emisión de más deuda.

"Esta decisión da a Ucrania certeza financiera para los próximos años", afirmó Zelenski durante su visita oficial a Polonia, donde explicó que el dinero se destinará principalmente a reforzar las capacidades militares del país invadido por Rusia desde hace casi cuatro años, así como a la reconstrucción si prospera “un acuerdo de paz”.

Zelenski ha señalado que esa reconstrucción costaría más de 600. 000 millones de euros, alrededor de 700.000 millones de dólares.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La decisión se tomó tras horas de debates sobre la propuesta de un préstamo sin precedentes basado en los activos de Rusia, que resultó ser demasiado compleja políticamente para resolverse en esta etapa. En su lugar, la UE solicitará un préstamo en efectivo.

"Tenemos un acuerdo. Se aprobó la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) de apoyo a Ucrania para 2026-27. Nos comprometimos y cumplimos", declaró el presidente del Consejo de la UE, António Costa, en una publicación en redes sociales.

No todos los países aceptaron el paquete de préstamos. Hungría, Eslovaquia y la República Checa se negaron a apoyar a Ucrania y se opusieron, pero se llegó a un acuerdo en el que no bloquearon el paquete y se les prometió protección contra cualquier consecuencia financiera.

"Dar dinero significa guerra", justificó Orbán, cercano al mandatario ruso, Vladimir Putin. También calificó el plan rechazado de utilizar los activos rusos congelados como un "callejón sin salida".

En contraste, el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el acuerdo como un gran avance, afirmando que solicitar préstamos en los mercados de capitales "era la forma más realista y práctica" de financiar a Ucrania y sus esfuerzos bélicos.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también celebró la decisión.

¿Por qué no hubo acuerdo para usar los activos congelados rusos?

Los dirigentes europeos no encontraron consenso para utilizar los activos rusos congelados–como sanción por el lanzamiento de la invasión hace casi cuatro años–para financiar el préstamo a la nación invadida, ante las reticencias de Bélgica, país donde se encuentra la mayoría de esos fondos.

Las autoridades de Bruselas se rehusaron ante el temor de enfrentar problemas legales, como amenazó el presidente ruso, Vladimir Putin.

En concreto, el plan consistía en utilizar parte de los 210.000 millones de euros (246.000 millones de dólares) en activos rusos congelados en Europa. En Bélgica, se encuentran 185.000 millones de euros del total de esos fondos.

Los líderes trabajaron hasta bien entrada la madrugada de este viernes para asegurar a Bélgica que la protegerían de cualquier represalia rusa si respaldaba el plan de "préstamo para reparaciones", pero al estancarse las conversaciones, finalmente los líderes optaron por obtener el préstamo en los mercados de capitales.

El canciller alemán remarcó que los activos rusos congelados permanecerán bloqueados hasta que Moscú pague las reparaciones de guerra a Ucrania.

Leer tambiénUcrania se vería forzada a reducir producción de drones si no hay acuerdo sobre activos rusos congelados: Zelenski

Putin tildó el plan sobre activos rusos como “robo a la luz del día”

El líder del Kremlin afirmó que el plan inicial de utilizar los activos congelados de Rusia para respaldar el préstamo habría constituido un "robo a la luz del día".

"Robo es la apropiación clandestina de bienes, pero en nuestro país intentan hacerlo abiertamente. Es un robo a plena luz del día. ¿Por qué no se puede llevar a cabo este robo? Porque las consecuencias podrían ser graves para los ladrones", declaró.

"Esto no es solo un golpe a su imagen; es un debilitamiento de la confianza en la eurozona, y el hecho de que muchos países, no solo Rusia, sino principalmente países productores de petróleo, almacenen sus reservas de oro y divisas en la eurozona. Una vez que esto comience, podría replicarse con diversos pretextos", agregó.

Leer tambiénPutin afirma que “la pelota está en el campo” de Kiev para un acuerdo, pero remarca que Rusia alcanzará sus objetivos

Con Reuters y AP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más