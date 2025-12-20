Un nuevo informe de la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), el principal monitor mundial del hambre, reveló que ya no hay hambruna en Gaza, luego de que el acceso a las ayudas humanitarias y la compra de comida mejorara con la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás el 10 de octubre.

Sin embargo, el reporte actualizado de la CIF, agencia avalada por la ONU para evaluar el hambre, advierte que aún persisten desafíos para la población y que la situación en el enclave sigue siendo crítica.

La CIF había declarado hace cuatro meses que 514.000 personas (un cuarto de la población total de la Franja de Gaza) estaban sometidas a condiciones de hambruna, impedidas de acceder a alimentos por el asedio del ejército israelí y las condiciones del reparto, que estuvo a cargo de la Fundación Humanitaria para Gaza, una organización estadounidense.

Sin embargo, el nuevo informe no descarta del todo los riesgos de un empeoramiento de la situación, con el agravante de la fragilidad del alto el fuego.

"En el peor escenario posible, que incluiría una renovación de hostilidades y la suspensión de los flujos humanitarios y comerciales, toda la Franja de Gaza (estaría) en riesgo de hambruna hasta mediados de abril de 2026. Esto subraya la grave y continua crisis humanitaria", apunta el reporte.

Desafíos todavía vigentes

La declaración de hambruna se produce cuando al menos 20% de la población enfrenta escasez extrema de alimentos, uno de cada tres niños tiene diagnóstico de desnutrición aguda y dos de cada 10.000 personas mueren de hambre al día.

"Ninguna zona está clasificada como hambruna", dijo el informe de la CIF, que sin embargo agregó que "la situación sigue siendo sumamente frágil y depende de un acceso humanitario y comercial sostenido, ampliado y constante”.

De momento, la evaluación de la situación en Gaza arroja que el 77% de los habitantes del enclave siguen sometidos a inseguridad alimentaria aguda, más de medio millón se encuentra en estado de emergencia y 100.000 personas están en situación catastrófica.

Por ello el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hizo énfasis en que la hambruna ha sido “retrasada”, gracias a la mayor disponibilidad de ayuda humanitaria, pero eso no significa que haya sido completamente solucionada.

"Necesitamos un alto el fuego verdaderamente duradero", aseguró Guterres. “Necesitamos más pasos a nivel, el levantamiento de restricciones sobre artículos críticos, la eliminación de la burocracia, rutas seguras dentro de Gaza, financiación sostenida y acceso sin obstáculos”.

Antoine Renard, máximo funcionario del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Gaza y Cisjordania, apuntó que la mayoría de la población está haciendo dos comidas al día, pero que para ello debe librarse una “lucha constante”.

Por su parte, el Comité Internacional de Rescate advirtió que las señales de alivio no deben llevar a creer “que la crisis ha terminado”.

Además, al tiempo que la situación mejora en Gaza, se deteriora en la Cisjordania ocupada, como apuntó Guterres, refiriéndose al agravamiento de la violencia por parte de los colonos israelíes, la confiscación de tierras y los desplazamientos forzados.

Un informe sesgado y poco confiable

Israel negó que las conclusiones del informe revelen la verdad de la situación en Gaza, y el organismo militar a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados, el COGAT, aseguró que el mismo “se basa en graves lagunas en la recopilación de datos y en fuentes que no reflejan el alcance total de la asistencia humanitaria”.

De acuerdo con un comunicado difundido por el COGAT, entre 600 y 800 camiones de ayuda entran cada día a Gaza, con un contenido compuesto en 70% por alimentos, cifras que a su juicio “superan significativamente las necesidades nutricionales de la población” y cumplen con los lineamientos de la ONU.

Por su parte, la cancillería israelí aseguró que el reporte solo contabiliza el 20% de todos los camiones de ayuda, que son los que corresponden a Naciones Unidas, a lo que la CIF respondió que sus datos incluyen también los suministros comerciales y los del propio COGAT.

"Esto no es un debate sobre el número de camiones o las calorías en el papel. Se trata de si las personas pueden acceder realmente a alimentos, agua potable, refugio y atención sanitaria de forma segura y constante. Ahora mismo, no pueden", agregó Bushra Khalidi, responsable de la política de la confederación de caridad Oxfam para Israel y los territorios palestinos ocupados.

Con la infraestructura del enclave devastada por la guerra, miles de personas viven en campamentos improvisados, en medio de un intenso frío por la proximidad del invierno, que ha sido causa de muerte por hipotermia de adultos y niños.

Con Reuters, EFE y AP

