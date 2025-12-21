El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, confirmó este 20 de diciembre que los países mediadores de la tregua en la Franja de Gaza están avanzando en la segunda fase del plan.

El anuncio de Witkoff llegó a través de su cuenta en X. Allí indicó que se reunió con los otros mediadores en Miami el 19 de diciembre, donde se examinó la aplicación de la primera etapa del alto el fuego, que ha “producido avances” como la entrada de ayuda humanitaria, la devolución de los cadáveres de los rehenes y la liberación de prisioneros palestinos.

En el encuentro estuvieron presentes el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty.

La segunda fase de la frágil tregua contempla la retirada total de las tropas israelíes del devastado enclave, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de la Franja y la creación de un Gobierno de transición.

Por ende, las negociaciones en Miami apuntaron, entre otras cosas, a la necesidad de habilitar un órgano de gobierno en Gaza “bajo una autoridad gazatí unificada”, con el fin de proteger a la población civil y mantener el orden público, según explicó Witkoff.

Los países participantes también analizaron medidas de integración regional, como la facilitación del comercio, el desarrollo de infraestructura y la cooperación en materia de energía, agua y otros recursos compartidos.

Asimismo, expresaron su apoyo al establecimiento de una Junta de Paz como administración de transición para las áreas civil, de seguridad y de reconstrucción del enclave palestino.

Por último, los negociadores reafirmaron su “pleno compromiso” con el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, pese al presunto óptimo de los mediadores, en la práctica las cláusulas del acuerdo no se cumplen totalmente. Aunque el alto el fuego en Gaza entró en vigor el pasado 10 de octubre, los ataques israelíes no han terminado y sus drones siguen sobrevolando el enclave mientras los soldados israelíes disparan a quienes consideran que se acercan demasiado.

La primera etapa del acuerdo incluía el cese de las hostilidades, la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás y de los prisioneros palestinos capturados por Israel y la entrada de ayuda humanitaria.

En Gaza, los niños mueren por el intenso invierno

A propósito de la entrada de recursos, el viernes Médicos Sin Fronteras (MSF) instó a “las autoridades israelíes a permitir urgentemente un aumento masivo de la ayuda en la Franja”, tras advertir de que los menores de edad en el enclave están muriendo por la dura ola invernal que azota el territorio esta temporada.

MSF, que hizo su anuncio citando la muerte de un bebé prematuro de 29 días por hipotermia, relató que “los niños están perdiendo la vida por la falta de elementos básicos para sobrevivir”, con base a una declaración de Bilal Abu Saada, supervisor del equipo de enfermería del Hospital Nasser.

Today, a 29-day-old baby died at Nasser hospital, southern Gaza, Palestine, just two hours after arriving at the MSF- supported paediatric ward in the early hours of the morning. Despite treatment efforts, he could not be saved. According to the Ministry of Health, he died from… — MSF International (@MSF) December 18, 2025

“Los bebés llegan al hospital fríos, con signos vitales casi mortales: ni siquiera nuestros mejores esfuerzos son suficientes. Dicen que la guerra ha terminado, pero la gente sigue luchando por su vida", explica Abu Saada.

De acuerdo a información del Ministerio de Salud de Gaza, citado por ‘Al Jazeera’, el número de muertos por las condiciones climáticas actuales llegó a 13 el jueves.

Ahmed al-Farra, jefe del departamento de pediatría de maternidad del Hospital Nasser, indicó que “si no se ofrece nada a estas familias en las tiendas de campaña, para calentarse, en las casas móviles y en las caravanas, lamentablemente, veremos cada vez más muertes”.

El fuego israelí persiste en Cisjordania ocupada

En otros territorios palestinos la muerte también sigue presente. Este sábado, según el ministerio de Sanidad palestino, el Ejército de Israel mató a dos personas en la zona norte de Cijjordania ocupada.

"La Autoridad General de Asuntos Civiles informa del martirio del niño Rayan Muhamad Abdul Qader Abu Muala, de 16 años, por balas de la ocupación en Qabatiya (norte de Cisjordania ocupada)", indica la cartera en un comunicado oficial.

De acuerdo a la agencia de noticias Wafa, a esta primera víctima mortal las tropas israelíes le dispararon durante una redada del Ejército extendida a numerosas localidades de la gobernación de Jenin, en el norte. La Media Luna Roja Palestina denunció que las fuerzas israelíes impidieron que sus equipos llegaran hasta el joven.

El ministerio de Sanidad también informó de la muerte de un segundo palestino a manos del Ejército israelí, al que identificó como Ahmed Saed Ziyoud, de 22 años, en la ciudad de Silat al Harithiya, también cerca de Jenín. Según la Media Luna Roja, falleció a causa de una herida de bala en el pecho después de haber sido tratado por sus equipos.

La organización humanitaria también informó de que un adolescente de 15 años fue trasladado a un hospital cercano luego de haber resultado herido en la mano por metralla en la misma localidad.

Según información de Naciones Unidas, desde el 7 de octubre de 2023 el Ejército de Israel y los colonos de ese país han matado a más de 1.000 palestinos –200 de ellos eran niños– en la Cisjordania ocupada, que vive una serie de incursiones militares constantes y sin precedentes.

Con EFE y medios locales

