Pese a los nuevos anuncios gubernamentales, agricultores mantuvieron el sábado 20 de diciembre sus bloqueos en ejes viales y autopistas del suroeste de Francia, en el primer día de las vacaciones escolares.

"Nada está previsto para levantar el campamento. Le dijimos al prefecto que tenemos comida hasta el domingo por la noche, incluso más”, declaró a la AFP Ludovic Ducloux, viticultor y copresidente de la CR33.

Mientras tanto, una treintena de taxis llegaba en convoy a este bloqueo a finales de la mañana para apoyar a los agricultores contra la estrategia gubernamental de lucha contra la dermatitis.

No obstante, los manifestantes decidieron reabrir una línea de acceso a la autopista en sentido Burdeos–Bayona para no perjudicar a quienes están de vacaciones y despejaron el intercambiador afectado, constató un periodista de AFP TV.

La prefectura de Gironda confirmó que el tráfico podía reanudarse de Burdeos a Bayona, con un breve desvío de dos kilómetros a la altura del bloqueo.

“No vamos a bloquear los carros para que la gente pueda ir a ver a su familia o salir de vacaciones”, subrayó Ducloux.

Pulso a las puertas de Navidad

La mañana del sábado, la autopista A64 Toulouse–Bayona seguía cerrada a lo largo de más de 180 kilómetros, desde Alta Garona hasta Pirineos Atlánticos, como en Carbonne, cerca de Toulouse.

“Esta vez no vamos a ceder”, advirtió Thierry Léon, copresidente de la CR de Pirineos Atlánticos.

En la A89 entre Clermont-Ferrand y Burdeos, los bloqueos fueron levantados en Corrèze y Dordoña, anunciaron las prefecturas correspondientes. Y en la A20, la circulación se reanudó a la altura de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), pero solo en sentido Toulouse–París.

Persistían, en cambio, bloqueos en la A75 en Aveyron, donde una “operación caracol” prevista para este sábado fue prohibida por la prefectura.

En Ariège, la RN20 Toulouse–Andorra, vía de acceso a la estación de esquí de Ax-Trois-Domaines, permanece cortada en Tarascon-sur-Ariège.

El bloqueo continuará “hasta que (el primer ministro) Sébastien Lecornu anuncie el fin del sacrificio total” de los rebaños bovinos tras detectarse un caso de DNC, declaró a la AFP Christophe Gouazé, ganadero de Ariège y miembro de la Confederación Campesina.

Recibidas ayer en Matignon, la Coordinación Rural y la Confederación Campesina no llamaron a levantar los bloqueos durante las fiestas de fin de año.

Las secciones departamentales son libres de continuar el movimiento, confirmó el sábado por la mañana en France Inter el secretario general de la CR, François Walraet, aunque llamó a “hacer una pausa” durante Navidad.

"No alcanza"

La FNSEA, seguida por Jóvenes Agricultores, llamó el viernes a una “tregua”, condicionada a una “carta” con “el conjunto de las intenciones” del primer ministro.

En esa misiva, consultada por la AFP el viernes, Lecornu volvió a defender la estrategia gubernamental contra la dermatitis, que incluye el sacrificio de todo el foco afectado por la enfermedad, y elevó el fondo de emergencia anunciado a comienzos de semana de 10 a 11 millones de euros.

“Las respuestas esperadas, en particular sobre las indemnizaciones de los animales bloqueados, la seguridad económica de las explotaciones o el apoyo a los cerealistas, no están a la altura. No alcanza”, reaccionó la FNSEA, que respalda la estrategia sanitaria actual pero pedía al Gobierno “garantías” sobre la tasa europea al carbono aplicada a los fertilizantes.

La carta tampoco fue “suficiente” para sus aliados de Jóvenes Agricultores, explicó en France 2 su presidente, Pierrick Horel. “Habrá acciones puntuales de aquí a Navidad, pero no bloqueos viales por nuestra parte”, añadió.

“Los anuncios, en general, son bastante débiles. No son más que promesas”, reaccionó François Walraet. “Es indispensable que el Estado empiece a reflexionar” sobre el protocolo de sacrificio.

