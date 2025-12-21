Un tribunal paquistaní sentenció el sábado al ex primer ministro Imran Khan y a su esposa Bushra Bibi a 17 años de prisión tras encontrarlos culpables de retener y vender regalos estatales, según informaron funcionarios y su partido.

La pareja, que se declaró inocente el año pasado, habría vendido regalos estatales, incluidas joyas del gobierno de Arabia Saudita, a precios muy inferiores a su valor de mercado mientras él ocupaba el cargo de primer ministro de Pakistán.

Los fiscales sostienen que Khan y su esposa declararon que los regalos valían poco más de 10.000 dólares, pese a que su valor real de mercado era de 285.521 dólares. Según la acusación, esa subvaloración les permitió adquirir los artículos pagando un precio mucho menor al que correspondía.

"El tribunal anunció la sentencia sin escuchar a la defensa y condenó a 17 años de prisión a Imran Khan y Bushra Bibi con fuertes multas", dijo el abogado de la familia de Khan, Rana Mudassar Umer a Reuters. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Zulfi Bukhari, portavoz del ex primer ministro, dijo que el veredicto "ignora los principios básicos de la justicia" y convierte el proceso en "una herramienta para el procesamiento selectivo".

Khan le ha pedido a su equipo legal que apele la decisión ante el Tribunal Superior de Islamabad, dijo Salman Safdar, otro de sus abogados, a los periodistas afuera de la cárcel donde se estaban llevando a cabo los juicios, según Geo News.

El Tribunal especial de la Agencia Federal de Investigación de Pakistán, por su parte, informó en su veredicto un desglose de pena de 10 años de prisión rigurosa según el código penal de Pakistán por abuso de confianza y otros siete años según las leyes anticorrupción.

Acorralados por la justicia

Khan acumula decenas de casos presentados desde su destitución en 2022, que abarcan desde corrupción hasta antiterrorismo y secretos de Estado. De hecho, la última condena se suma a otra serie de problemas legales para Khan, entre rejas desde agosto de 2023.

Actualmente está cumpliendo una condena de 14 años en un caso separado de corrupción de tierras.

Estos casos son conocidos en Pakistán como los casos Tosha Khan, en referencia al depósito estatal donde se almacenan los obsequios recibidos por los funcionarios públicos.

El partido de Khan denunció que las visitas familiares y legales rutinarias se han visto bloqueadas en las últimas semanas a pesar de las órdenes judiciales. Por ello, también se anunciaron planes para realizar protestas en todo Punjab el domingo.

Las autoridades niegan cualquier maltrato y afirman que Khan está recibiendo todas las facilidades disponibles para los presos. Khan, exestrella de cricket convertido en político, sigue siendo una de las figuras más polarizadoras de Pakistán y sus batallas legales se desarrollan mientras su partido, el Pakistan Tehreek-e-Insaf, permanece apartado del poder.

Con AP y Reuters

